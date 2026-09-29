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Футбол 29 вересня 2026 · 22:22

Автор останнього голу у ворота "Шахтаря" на "Донбас Арені" емоційно висловився про стадіон

Андрій Тотовицький розповів про останній матч на домашньому стадіоні "Шахтаря"
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Автор останнього голу у ворота "Шахтаря" на "Донбас Арені" емоційно висловився про стадіон
Андрій Тотовицький (фото: ФК "Шахтар")
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Колишній футболіст "Шахтаря" Андрій Тотовицький згадав атмосферу останнього матчу на "Донбас Арені". 2 травня 2014 року "Іллічівець", за який тоді виступав півзахисник, програв "гірникам", а сам Тотовицький забив у ворота донецького клубу.

Про це Тотовицький розповів в ексклюзивному інтерв’ю Sport RBC.UA

Постріли та вибухи

За словами футболіста, той матч відбувався вже на тлі початку незаконного захоплення влади в місті проросійськими сепаратистами. Атмосфера навколо команди була тривожною.

"Ми грали той матч уже тоді, коли в Донецьку все починалося. Усі були стурбовані цією ситуацією. Було чутно постріли та вибухи", – розповів він.

Спогади про стадіон і Донецьк

При цьому саму "Донбас Арену" півзахисник згадує виключно з теплотою і називає стадіон найкращим із тих, на яких йому доводилося грати за всю кар’єру.

"Це найкращий стадіон, на якому я коли-небудь був і грав. Ми приїжджали туди з дублем, щоб грати спаринги проти основного складу. Ми приходили на матчі основної команди – трибуни завжди були заповнені", – зазначив гравець.

Автор останнього голу у ворота &quot;Шахтаря&quot; на &quot;Донбас Арені&quot; емоційно висловився про стадіон
"Донбас Арена" на матчі Ліги чемпіонів (фото: ФК "Шахтар")

За словами футболіста, з "Донбас Ареною" у нього пов’язані одні з найяскравіших спогадів про кар’єру та життя в Донецьку.

"Це просто найкращі спогади – про той період життя, про Донецьк, про базу клубу. Я дуже сумую за цим містом і згадую його завжди зі сльозами на очах", – додав він.

Раніше український півзахисник назвав причину завершення кар’єри.

Теги: Футбол
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