Автор останнього голу у ворота "Шахтаря" на "Донбас Арені" емоційно висловився про стадіон

Колишній футболіст "Шахтаря" Андрій Тотовицький згадав атмосферу останнього матчу на "Донбас Арені". 2 травня 2014 року "Іллічівець", за який тоді виступав півзахисник, програв "гірникам", а сам Тотовицький забив у ворота донецького клубу.

Постріли та вибухи

За словами футболіста, той матч відбувався вже на тлі початку незаконного захоплення влади в місті проросійськими сепаратистами. Атмосфера навколо команди була тривожною.

"Ми грали той матч уже тоді, коли в Донецьку все починалося. Усі були стурбовані цією ситуацією. Було чутно постріли та вибухи", – розповів він.

Спогади про стадіон і Донецьк

При цьому саму "Донбас Арену" півзахисник згадує виключно з теплотою і називає стадіон найкращим із тих, на яких йому доводилося грати за всю кар’єру.

"Це найкращий стадіон, на якому я коли-небудь був і грав. Ми приїжджали туди з дублем, щоб грати спаринги проти основного складу. Ми приходили на матчі основної команди – трибуни завжди були заповнені", – зазначив гравець.

"Донбас Арена" на матчі Ліги чемпіонів (фото: ФК "Шахтар")

За словами футболіста, з "Донбас Ареною" у нього пов’язані одні з найяскравіших спогадів про кар’єру та життя в Донецьку.

"Це просто найкращі спогади – про той період життя, про Донецьк, про базу клубу. Я дуже сумую за цим містом і згадую його завжди зі сльозами на очах", – додав він.