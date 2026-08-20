"Атлетико" одержал трудную победу над "Малагой" в первом матче сезона (видео)

В рамках 1-го тура Ла Лиги один из фаворитов сезона, мадридский "Атлетико", одержал победу над "Малагой", вернувшейся в элиту после восьмилетней паузы.

"Атлетико" – "Малага": ход матча

"Матрасники" доминировали на протяжении всей игры, но открыть счет смогли только внутри второго тайма: на 70-й минуте отличился Ли Кан Ин.

Несмотря на это, "Малага" продолжала сдерживать соперника, однако подопечные Диего Симеоне все же смогли удвоить свое преимущество: за 5 минут до конца основного времени Алекс Баtна забил второй мяч, который и подытожил этот матч.

Ла Лига. 1-й тур

Атлетико – Малага – 2:0

Голы : Ли Кан Ин, 70; Алекса Баена, 85.

Обзор матча "Атлетико" - "Малага" (видео: MEGOGO)

Календарь "Атлетико" в Ла Лиге

В следующем туре мадридский клуб встретится с "Вильярреалом". Эта игра запланирована на 23 августа, начало в 18:00.

А вот "Малага" в следующем туре будет играть с хорошо знакомым "Депортиво", который также вернулся в элитный дивизион испанского футбола после длительного перерыва.

Как изменился "Атлетико" в межсезонье

Главной потерей мадридской команды стал Антуанн Гризманн, перешедший в американский "Орландо Сити". Маттео Ругери перешел в "Астон Виллу" за 25 миллионов евро, Тьяго Альмада стал игроком "Ривер Плейта" за 20 миллионов, а переезд Науэля Молины в "Рому" принес в копилку "Атлетико" еще 13 миллионов евро. Также в "Севилью" за символический 1 миллион перешел 21-летний защитник Хулио Диаз.

Среди приобретений мадридского клуба – Кристан Ромеро из "Тотенгема", Мортен Юльман из "Спортинга" и Ли Кан Ин из ПСЖ (за каждого из них выложили по 40 миллионов евро), а также Алехандро Гримальдо из леверкузенского "Байера".