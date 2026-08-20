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Футбол 20 серпня 2026 · 09:33

"Атлетіко" здобув важку перемогу над "Малагою" у першому матчі сезону (відео)

Мадридський клуб не міг забити 70 хвилин
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Атлетіко" здобув важку перемогу над "Малагою" у першому матчі сезону (відео)
"Атлетіко" розпочав новий сезон домашньою перемогою (фото: ФК "Атлетіко")

В рамках 1-го туру Ла Ліги один із фаворитів сезону, мадридський "Атлетіко", вдома здобув перемогу над "Малагою", яка повернулася до еліти після восьмирічної паузи.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

"Атлетіко" – "Малага": хід матчу

Матрасники домінували впродовж всієї гри, але відкрити рахунок змогли лише всередині другого тайму: на 70-й хвилині відзначився Лі Кан Ін.

Попри це "Малага" продовжувала стримувати суперника, однак підопічні Дієго Сімеоне все ж змогли подвоїти свою перевагу: за 5 хвилин до кінця основного часу Алекс Баена забив другий м'яч, який і підсумував цей матч.

Ла Ліга. 1-й тур

Атлетіко – Малага – 2:0

Голи: Лі Кан Ін, 70; Алекса Баена, 85.

Огляд матчу "Атлетіко" - "Малага" (відео: MEGOGO)

Календар "Атлетіко" у Ла Лізі

У наступному турі мадридський клуб зустрінеться із "Вільярреалом". Цю гру заплановано на 23 серпня, початок о 18:00.

А от "Малага" у наступному турі гратиме із добре знайомим "Депортіво", який також повернувся до елітного дивізіону іспанського футболу після тривалої перерви.

Як змінився "Атлетіко" у міжсезоння

Головною втратою мадридської команди став Антуанн Грізманн, який перейшов до американського "Орландо Сіті". Маттео Ругері перейшов до "Астон Вілли" за 25 мільйонів євро, Тьяго Альмада став гравцем "Рівер Плейту" за 20 мільйонів, а перезід Науеля Моліни до "Роми" приніс в скарбничку "Атлетіко" ще 13 мільйонів євро. Також до "Севільї" за символічний 1 мільйон перейшов 21-річний захисник Хуліо Діаз.

Серед придбань мадридського клубу – Крістан Ромеро з "Тотенгему", Мортен Юльман зі "Спортінгу" і Лі Кан Ін з ПСЖ (за кожного з них виклали по 40 мільйонів євро), а також Алехандро Грімальдо з леверкузенського "Баєра".

Матч "Атлетіко" – "Малага" збігся у часі із матчами плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, де грали і українці. Щоправда, здобути позитивного результату у своєму протистоянні їм не вдалося.

Теги: Атлетіко Футбол
Головні матчі
УПЛ. 3-й тур Матч завершився
Полісся 1:2 Зоря
Ліга чемпіонів Матч завершився
Фенербахче 1:1 Ліон
Ла Ліга 19 серпня 22:00
Атлетіко - : - Малага
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