22-летняя девушка возглавила мужской футбольный клуб: ее первое заявление удивило амбициями

Турецкий футбольный клуб "Тургутлуспор" решился на революционный шаг в своей истории. Мужскую команду возглавила 22-летняя Зейнеп Местан, которая стала первой женщиной на этой должности в истории коллектива и уже успела удивить болельщиков во время официальной презентации.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram клуба .

Презентация на каблуках

Президент клуба Йылмаз Генчтюрк объяснил такое кадровое решение тщательным изучением детального проекта развития команды, который представила Местан, а также серией консультаций с тренерским штабом.

На официальной презентации новоиспеченная наставница привлекла всеобщее внимание, продемонстрировав отличные навыки владения мячом - она выполнила серию набиваний непосредственно в обуви на каблуках.

Кто такая Зейнеп Местан

Молодая специалистка родилась 30 июля 2004 года в Измире и на протяжении почти десяти лет выступала за ряд любительских женских команд. Последним ее клубом был "Борнова Генч Йылдызлар".

Местан сознательно рано завершила карьеру футболистки, чтобы получить профильное образование на факультете спортивных наук Эгейского университета и полностью сосредоточиться на тренерской деятельности.

Зейнеп Местан сама играла в футбол (фото: instagram.com/zeynepmestn)

Амбициозные цели и ориентиры в профессии

Сама тренер откровенно призналась, что ожидала волну скепсиса и критики из-за своего возраста и пола, однако планирует отвечать на это исключительно результатами на поле. Своими главными ориентирами в профессии специалистка назвала Пепа Гвардиолу среди европейских специалистов и Сергенa Ялчина в Турции, подчеркнув стремление построить яркую и атакующую команду.

Сейчас "Тургутлуспор" выступает в Суперлиге любителей провинции Маниса. Главной стратегической задачей Местан назвала планомерное развитие коллектива и его выход с любительского уровня в Первую лигу страны (второй по силе дивизион турецкого футбола) в течение ближайших пяти лет.