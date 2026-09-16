22-річна дівчина очолила чоловічий футбольний клуб: її перша заява здивувала амбіціями

Турецький футбольний клуб "Тургутлуспор" наважився на революційний крок у своїй історії. Чоловічу команду очолила 22-річна Зейнеп Местан, яка стала першою жінкою на цій посаді в літописі колективу та вже встигла здивувати вболівальників під час офіційної презентації.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram клубу .

Презентація на підборах

Президент клубу Їлмаз Генчтюрк пояснив таке кадрове рішення ретельним вивченням детального проєкту розвитку команди, який представила Местан, а також серією консультацій з тренерським штабом.

На офіційній презентації новоспечена наставниця привернула загальну увагу, продемонструвавши відмінні навички володіння м'ячем – вона виконала серію набивань безпосередньо у взутті на підборах.

Хто така Зейнеп Местан

Молода фахівчиня народилася 30 липня 2004 року в Ізмірі та протягом майже десяти років виступала за низку аматорських жіночих команд. Останнім її клубом був "Борнова Генч Йилдизлар".

Местан свідомо рано завершила кар'єру гравчині, щоб здобути профільну освіту на факультеті спортивних наук Егейського університету та повністю зосередитися на тренерській діяльності.

Зейнеп Местан сама грала у футбол (фото: instagram.com/zeynepmestn)

Амбітні цілі та орієнтири у професії

Сама тренерка відверто зізналася, що чекала на хвилю скепсису та критики через свій вік і стать, проте планує відповідати на це виключно результатами на полі. Своїми головними орієнтирами в професії фахівчиня назвала Пепа Гвардіолу серед європейських фахівців та Сергена Ялчина в Туреччині, підкресливши прагнення побудувати яскраву та атакувальну команду.

Наразі "Тургутлуспор" виступає в Суперлізі аматорів провінції Маніса. Головним стратегічним завданням Местан назвала планомірний розвиток колективу та його вихід з аматорського рівня до Першої ліги країни (другого за силою дивізіону турецького футболу) протягом найближчих п'яти років.