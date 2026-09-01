Взлет Хрговича, падение Итаумы и де Усик перед последним боем в карьере: свежий рейтинг от The Ring

Поединок в Лондоне за титул IBF между Филиппом Хрговичем и Мозесом Итаумой переписал расклад сил в хевивейте.

Как сейчас выглядит рейтинг – сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring .

Что потерял Итаума

На выходных топталант супертяжелого веса Мозес Итаума уступил Филиппу Хрговичу в поединке за вакантный титул IBF. Хорват одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде и нанес 21-летнему британцу первое поражение на профессиональном уровне.

Редколлегия The Ring отреагировала на результат сражения изменениями в своем рейтинге. До поединка Итаума занимал шестую строчку, в то время как Хргович находился на одну позицию выше.

После победы хорват поднялся на четвёртое место, а Итаума опустился на восьмую позицию.

Как сейчас выглядит топ-10

Обновленный рейтинг возглавляет Александр Усик. Украинец имеет статус чемпиона, а ближе всего к нему расположились Даниэль Дюбуа, Агит Кабайел и Тайсон Фьюри.

Топ-10 супертяжелого веса по версии The Ring:

Чемпион: Александр Усик (Украина)

Даниэль Дюбуа (Великобритания) Агит Кабаел (Германия) Тайсон Фьюри (Великобритания) Филипп Хргович (Хорватия) Фабио Уордли (Великобритания) Фрэнк Санчес (Куба) Эфе Аджагба (Нигерия) Мозес Итаума (Великобритания) Мурат Гассиев Джастис Гуни (Австралия)

Ожидается, что следующим соперником новоиспеченного обладателя пояса IBF Филиппа Хрговича станет кубинец Фрэнк Санчес, являющийся главным претендентом на этот титул.