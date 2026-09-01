Взлет Хрговича, падение Итаумы и де Усик перед последним боем в карьере: свежий рейтинг от The Ring

Поединок в Лондоне за титул IBF между Филиппом Хрговичем и Мозесом Итаумой переписал расклад сил в хевивейте.
Как сейчас выглядит рейтинг – сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring.
На выходных топталант супертяжелого веса Мозес Итаума уступил Филиппу Хрговичу в поединке за вакантный титул IBF. Хорват одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде и нанес 21-летнему британцу первое поражение на профессиональном уровне.
Редколлегия The Ring отреагировала на результат сражения изменениями в своем рейтинге. До поединка Итаума занимал шестую строчку, в то время как Хргович находился на одну позицию выше.
После победы хорват поднялся на четвёртое место, а Итаума опустился на восьмую позицию.
Обновленный рейтинг возглавляет Александр Усик. Украинец имеет статус чемпиона, а ближе всего к нему расположились Даниэль Дюбуа, Агит Кабайел и Тайсон Фьюри.
Топ-10 супертяжелого веса по версии The Ring:
Ожидается, что следующим соперником новоиспеченного обладателя пояса IBF Филиппа Хрговича станет кубинец Фрэнк Санчес, являющийся главным претендентом на этот титул.