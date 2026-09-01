Зліт Хрговича, падіння Ітауми та де Усик перед останнім боєм у кар'єрі: свіжий рейтинг від The Ring

Поєдинок у Лондоні за титул IBF між Філіпом Хрговичем та Мозесом Ітаумою переписав розклади сил у хевівейті.
Як тепер виглядає рейтинг – повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Ring.
На вихідних топталант суперважкої ваги Мозес Ітаума поступився Філіпу Хрговичу в поєдинку за вакантний титул IBF. Хорват здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді та завдав 21-річному британцю першої поразки на професійному рівні.
Редколегія The Ring відреагувала на результат бою змінами у своєму рейтингу. До поєдинку Ітаума посідав шосту сходинку, тоді як Хргович перебував на одну позицію вище.
Після перемоги хорват піднявся на четверте місце, а Ітаума опустився на восьму позицію.
Оновлений рейтинг очолює Олександр Усик. Українець має статус чемпіона, а найближче до нього розташувалися Даніель Дюбуа, Агит Кабайел і Тайсон Ф'юрі.
Топ-10 суперважкої ваги за версією The Ring:
Очікується, що наступним суперником новоспеченого володаря пояса IBF Філіпа Хрговича стане кубинець Френк Санчес, який є головним претендентом на цей титул.
Раніше Вордлі вразив заявою про реванш з Дюбуа.