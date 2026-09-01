Зліт Хрговича, падіння Ітауми та де Усик перед останнім боєм у кар'єрі: свіжий рейтинг від The Ring

Поєдинок у Лондоні за титул IBF між Філіпом Хрговичем та Мозесом Ітаумою переписав розклади сил у хевівейті.

Як тепер виглядає рейтинг – повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Ring .

Що втратив Ітаума

На вихідних топталант суперважкої ваги Мозес Ітаума поступився Філіпу Хрговичу в поєдинку за вакантний титул IBF. Хорват здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді та завдав 21-річному британцю першої поразки на професійному рівні.

Редколегія The Ring відреагувала на результат бою змінами у своєму рейтингу. До поєдинку Ітаума посідав шосту сходинку, тоді як Хргович перебував на одну позицію вище.

Після перемоги хорват піднявся на четверте місце, а Ітаума опустився на восьму позицію.

Як тепер виглядає топ-10

Оновлений рейтинг очолює Олександр Усик. Українець має статус чемпіона, а найближче до нього розташувалися Даніель Дюбуа, Агит Кабайел і Тайсон Ф'юрі.

Топ-10 суперважкої ваги за версією The Ring:

Чемпіон: Олександр Усик (Україна)

Даніель Дюбуа (Велика Британія) Агіт Кабаєл (Німеччина) Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) Філіп Хргович (Хорватія) Фабіо Вордлі (Велика Британія) Френк Санчес (Куба) Ефе Аджагба (Нігерія) Мозес Ітаума (Велика Британія) Мурат Гассієв Джастіс Гуні (Австралія)

Очікується, що наступним суперником новоспеченого володаря пояса IBF Філіпа Хрговича стане кубинець Френк Санчес, який є головним претендентом на цей титул.