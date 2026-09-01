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Бокс 01 вересня 2026 · 13:50

Готовий адаптуватися: Вордлі вразив заявою про реванш з Дюбуа

Британський супертяж обіцяє внести корективи після першого поєдинку
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Готовий адаптуватися: Вордлі вразив заявою про реванш з Дюбуа
Фабіо Вордлі (Фото: queensberrypromotions, Instagram)
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Британський супертяж Фабіо Вордлі відреагував на офіційне підтвердження другого поєдинку проти Даніеля Дюбуа. Реванш за титул чемпіона WBO відбудеться в Лондоні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Sky Sports.

Впевненість Вордлі

31-річний Вордлі запевнив, що разом із командою зробив належні висновки після першого поєдинку і підійде до нової зустрічі в найкращій формі.

"Ми виходили на той бій із максимальною впевненістю у своїх силах, але зараз потрібно внести корективи. Я вже доводив, що вмію адаптуватися й змінюватися, і саме це нам потрібно зробити для цього поєдинку", - заявив британець.

Воррен чекає на "блискучий поєдинок"

Промоутер обох боксерів Френк Воррен анонсував, що бій відбудеться 17 жовтня на арена "O2" в Лондоні. Та запевнив, що на поціновувачів чекає один з найкращих боїв в гевівейті останніх років.

"Це буде реванш чинного чемпіона Даніеля Дюбуа проти колишнього чемпіона Фабіо Уордлі. 17 жовтня ви побачите блискучий поєдинок. Не пропустіть його", - заявив Воррен.

Раніше ми повідомляли, що Дюбуа та Вордлі домовились про титульний реванш.

Теги: Бокс
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