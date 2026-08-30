rbc.ua
UA | RU
Неділя, 30 серпня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Бокс Продовження трилеру: Дюбуа та Вордлі домовились про титульний реванш
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 30 серпня 2026 · 10:59

Продовження трилеру: Дюбуа та Вордлі домовились про титульний реванш

Цього разу поєдинок відбудеться в Лондоні
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Продовження трилеру: Дюбуа та Вордлі домовились про титульний реванш
Дюбуа переломив хід бою з Вордлі (Фото: leighdawneysportpix, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Даніель Дюбуа та колишній чемпіон Фабіо Вордлі домовились про бій-реванш за чемпіонський пояс WBO, Важковаговики знову зустрінуться в рингу 17 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку промоутерської компанії Queensberry Promotions в Instagram.

Місце проведення та передісторія протистояння

Другий поєдинок між британськими важковаговиками прийматиме знаменита лондонська арена O2 Arena.

Перша зустріч боксерів відбулася 9 травня 2026-го року та завершилася яскравою достроковою перемогою Дюбуа. У тому драматичному протистоянні Даніель двічі опинявся у нокдауні (у першому та третьому раундах), проте зумів переломити перебіг поєдинку та фінішувати суперника технічним нокаутом в 11-му раунді.

Одразу після поразки Фабіо Вордлі вирішив не відкладати повернення до рингу і вже 15 травня офіційно активував пункт про обов'язковий реванш, прописаний у контракті.

Швидка реакція Дюбуа

Даніель Дюбуа вже відреагував на ухвалення місця та дати поєдинку. Він запевнив, що на прихильників боксу чекатиме жорсткий двобій.

"Буде жорстко. [Що побачать вболівальники?] Знищення. Повне знищення", - заявив Дюбуа.

Повернення Дюбуа

280річний британський боксер зазнав двох поразок від Олександра Усика в 2023-му та 2025-му роках. Між цими поєдинками він встиг провести ще три поєдинка, в яких переміг Джаррела Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа.

Також Дюбуа успішно повернувся і після другої поразки від українця. Він здобув чемпіонський пояс WBO проти Фабіо Вордлі.

Раніше ми повідомляли, що Хргович сенсаційно нокаутував Ітауму в бою за титул IBF.

Теги: Бокс
Головні матчі
АПЛ Матч завершився
Ліверпуль 2:2 Ноттінгем
УПЛ Матч завершився
Лівий Берег 1:1 Карпати
УПЛ Матч завершився
Шахтар 0:2 Полісся
Головні новини
Хргович сенсаційно нокаутував Ітауму в бою за титул IBF Хргович сенсаційно нокаутував Ітауму в бою за титул IBF Берінчик зазнав поразки від Ноукса у Лондоні Берінчик зазнав поразки від Ноукса у Лондоні Тривожний дзвінок: "Шахтар" програв "Поліссю" в матчі УПЛ Тривожний дзвінок: "Шахтар" програв "Поліссю" в матчі УПЛ
Точки зору
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України
Артем Кравець
Ребров сам створив зайвий привід для критики Артем Кравець Український футболіст