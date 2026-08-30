Продолжение триллера: Дюбуа и Вордли договорились про титульный реванш

Даниэль Дюбуа и бывший чемпион Фабио Вордли договорились о бое-реванше за чемпионский пояс WBO, Тяжеловесы снова встретятся в ринге 17 октября 2026 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу промоутерской компании Queensberry Promotions в Instagram .

Место проведения и предыстория противостояния

Второй поединок между британскими тяжеловесами будет принимать знаменитая лондонская арена O2 Arena.

Первая встреча боксеров состоялась 9 мая 2026 года и завершилась яркой досрочной победой Дюбуа. В том драматическом противостоянии Даниэль дважды оказывался в нокдауне (в первом и третьем раундах), но сумел переломить ход поединка и финишировать соперника техническим нокаутом в 11-м раунде.

Сразу после поражения Фабио Вордли решил не откладывать возврат к рингу и уже 15 мая официально активировал пункт об обязательном реванше, прописанном в контракте.

Быстрая реакция Дюбуа

Даниэль Дюбуа уже отреагировал на принятие места и даты поединка. Он заверил, что сторонников бокса будет ждать жесткий поединок.

"Будет жестко. [Что увидят болельщики?] Уничтожение. Полное уничтожение", - заявил Дюбуа.

Возвращение Дюбуа

280-летний британский боксер потерпел два поражения от Александра Усика в 2023-м и 2025-м годах. Между этими поединками он успел провести еще три поединка, в которых победили Джаррела Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа.

Также Дюбуа успешно вернулся после второго поражения от украинца. Он получил чемпионский пояс WBO против Фабио Уордли.