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Бокс 01 сентября 2026 · 13:50

Готов адаптироваться: Вордли поразил заявлением о реванше с Дюбуа

Британский супертяж обещает внести коррективы после первого поединка
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Готов адаптироваться: Вордли поразил заявлением о реванше с Дюбуа
Фабио Вордли (Фото: queensberrypromotions, Instagram)
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Британский супертяж Фабио Вордли отреагировал на официальное подтверждение второго поединка против Даниэля Дюбуа. Реванш за титул чемпиона WBO состоится в Лондоне.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sky Sports.

Уверенность Вордли

31-летний Уордли заверил, что вместе с командой сделал надлежащие выводы после первого поединка и подойдет к новой встрече в лучшей форме.

"Мы выходили на то сражение с максимальной уверенностью в своих силах, но сейчас нужно внести коррективы. Я уже доказывал, что умею адаптироваться и меняться, и именно это нам нужно сделать для этого поединка", - заявил британец.

Уоррен ждет "блестящий поединок"

Промоутер обоих боксеров Фрэнк Уоррен анонсировал, что бой состоится 17 октября на арена "O2" в Лондоне. Но заверил, что ценителей ждет один из лучших боев в гевивейте последних лет.

"Это будет реванш действующего чемпиона Даниэля Дюбуа против бывшего чемпиона Фабио Уордли. 17 октября вы увидите блестящий поединок. Не упустите его", - заявил Уоррен.

Ранее мы сообщали, что Дюбуа и Вордли договорились о титульном реванше.

Теги: Бокс
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