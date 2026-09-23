Жесткий дедлайн: WBO обязала команды Алимханулы и Банка начать переговоры о бое

Всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала команды Жанибека Алимханулы и Якоба Банка начать переговоры по бою за вакантный титул в суперсреднем весе. На уговор сторонам дали 15 дней.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на WBO в X.

Детали переговоров и условия WBO

Сторонам установили срок на заключение договора в 15 дней – то есть дедлайн уже 7 октября. Планом Б являются промоутерские торги со стартовой ставкой в 300 тысяч долларов, если сделки не будет.

При этом любая сторона может потребовать начало торгов досрочно.

Демарш Шираза и кто сразится за пояс

Эксчемпион Хамза Шираз (24-0-1, 19 КО) сдал титул из-за малого гонорара (750 тысяч долларов). Он также публично возмутился тем, что пояс отдали Алимхануле, напоминая ему давний допинг-тест.

Второй номер рейтинга Диего Пачеко тоже проигнорировал шанс и выбрал сражение с Дариусом Фулгумом.

Жанибек Алимханулы – 1-й номер рейтинга и эксчемпион в низшем дивизионе. Его соперник – Якоб Банк, который является 3-м номером рейтинга.