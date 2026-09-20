Крус вырубил Браво в диком бою и бросил вызов звездному американцу (видео)

В Сан-Диего (США) состоялся главный бой вечера с участием временного чемпиона WBC в первом полусреднем весе Исаака Круса. Мексиканский боксер встретился с пуэрториканцем Нестором Браво и завершил поединок досрочно, после чего обратился к другой звезде мирового бокса.

Хаос в ринге

На Pechanga Arena в Сан-Диего временный чемпион WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Исаак Крус (29-3-2, 19 KO) из Мексики победил нокаутом пуэрториканца Нестора Браво (24-2, 17 KO).

Поединок запомнится не только эффектной развязкой, но и крайне грязным стилем ведения боя со стороны пуэрториканца. Браво избрал довольно странную тактику и действовал так, словно сознательно стремился к дисквалификации. Уже в первом раунде он побывал на канвасе после спорного нокдауна, после чего начал откровенно срывать поединок.

Браво регулярно наносил удары ниже пояса, использовал борцовские приемы, орудовал локтями и плечами, а также пытался вытолкнуть оппонента за пределы ринга. Рефери имел все основания для дисквалификации Браво, однако до последнего старался дать боксерам возможность выяснить отношения спортивным путем, выписав пуэрториканцу несколько предупреждений и штрафов.

В итоге все завершилось в 6-м раунде: Крус поставил точку мощным левым хуком, после которого соперник уже не смог полноценно вернуться в бой.

Крус бросил вызов Райану Гарсии

Одержав досрочную победу, Исаак Крус сразу же громко заявил о своих дальнейших амбициях. Мексиканец решил не затягивать с паузой и публично бросил вызов звездному американскому боксеру – чемпиону WBC в полусреднем весе Райану Гарсии.

Реакция американца в соцсетях не заставила себя ждать. Гарсия напомнил о предыдущих переговорах и отметил, что уже дважды предлагал мексиканцу бой, но получал отказ. Теперь одиозный американец готов дать оппоненту последний шанс встретиться на ринге уже в декабре этого года.

"Чтобы фанатам было ясно, я дважды предлагал бой Крусу, и однажды он был моим обязательным претендентом – и он дважды отказался. Это моя последняя попытка дать ему шанс. Если он снова откажется, я больше никогда не буду иметь с ним дел", – написал Гарсия.