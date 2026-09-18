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Бокс 18 сентября 2026 · 08:55

Конец драмы: Фьюри и Джошуа определились с местом и датой суперпоединка.

Долгожданная дуэль двух легендарных британских сверхтяжеловесов выходит на финишную прямую
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Конец драмы: Фьюри и Джошуа определились с местом и датой суперпоединка.
Энтони Джошуа (Фото: anthonyjoshua, Instagram)
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Мегабий между бывшими чемпионами мира в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа близок к официальному объявлению. Звездный британский поединок планируется провести в конце 2026 года в Уэльсе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение инсайдера Дэна Рафаэля в соцсети X (Twitter) .

Новые детали и согласованная дата противостояния

По информации авторитетного журналиста, стороны почти достигли окончательного согласия по организации боя. По его словам, если бой согласуют на 100%, то оно пройдет 11 декабря в Кардиффе.

"Потребуется еще некоторое время, чтобы завершить бюрократические процедуры. В ходе обсуждения также рассматривались даты 28 ноября и 4 декабря", - написал Рафаэль.

Почему выбрали именно Кардифф

Ранее британские СМИ сообщали о возможности проведения поединка 20 ноября на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Рассматривать американский вариант пришлось из-за жестких ограничений в Лондоне - на легендарном стадионе "Уэмбли" действует запрет на проведение массовых мероприятий после 23:00.

Впрочем, промоутер Эдди Гирн настоял на том, чтобы принципиальная дуэль прошла именно в Великобритании. Кардифф позволяет провести вечер бокса под крышей и без временных ограничений.

В настоящее время промоутеры завершают получение необходимых разрешений для окончательного подписания контрактов.

Ранее мы сообщали, что катмен Усика разнес споры вокруг боя Фьюри и Джошуа .

Теги: Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
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