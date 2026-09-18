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Бокс 18 вересня 2026 · 08:55

Кінець драми: Ф'юрі та Джошуа визначились з місцем та датою суперпоєдинку

Довгоочікувана дуель двох легендарних британських надважковаговиків виходить на фінішну пряму
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Кінець драми: Ф'юрі та Джошуа визначились з місцем та датою суперпоєдинку
Ентоні Джошуа (Фото: anthonyjoshua, Instagram)
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Мегабій між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа близький до офіційного оголошення. Зірковий британський поєдинок планується провести наприкінці 2026-го року в Уельсі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на допис інсайдера Дена Рафаеля в соцмережі X (Twitter).

Нові деталі та узгоджена дата протистояння

За інформацією авторитетного журналіста, сторони майже досягли остаточної згоди щодо організації бою. За його словами, якщо бій узгодять на 100%, то він пройде 11 грудня в Кардіффі.

"Знадобиться ще деякий час, щоб завершити бюрократичні процедури. У ході обговорення також розглядалися дати 28 листопада та 4 грудня", - написав Рафаель.

Чому обрали саме Кардіфф

Раніше британські ЗМІ повідомляли про можливість проведення поєдинку 20 листопада на арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку. Розглядати американський варіант довелося через жорсткі обмеження в Лондоні - на легендарному стадіоні "Вемблі" діє заборона на проведення масових заходів після 23:00.

Втім, промоутер Едді Гірн наполіг на тому, щоб принципова дуель пройшла саме у Великій Британії. Кардіфф дозволяє провести вечір боксу під дахом та без часових обмежень.

Зараз промоутери завершують отримання необхідних дозволів для остаточного підписання контрактів.

Раніше ми повідомляли, що катмен Усика розніс суперечки навколо бою Ф'юрі та Джошуа.

Теги: Бокс Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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