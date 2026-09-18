Кінець драми: Ф'юрі та Джошуа визначились з місцем та датою суперпоєдинку

Мегабій між колишніми чемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа близький до офіційного оголошення. Зірковий британський поєдинок планується провести наприкінці 2026-го року в Уельсі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на допис інсайдера Дена Рафаеля в соцмережі X (Twitter) .

Нові деталі та узгоджена дата протистояння

За інформацією авторитетного журналіста, сторони майже досягли остаточної згоди щодо організації бою. За його словами, якщо бій узгодять на 100%, то він пройде 11 грудня в Кардіффі.

"Знадобиться ще деякий час, щоб завершити бюрократичні процедури. У ході обговорення також розглядалися дати 28 листопада та 4 грудня", - написав Рафаель.

Чому обрали саме Кардіфф

Раніше британські ЗМІ повідомляли про можливість проведення поєдинку 20 листопада на арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку. Розглядати американський варіант довелося через жорсткі обмеження в Лондоні - на легендарному стадіоні "Вемблі" діє заборона на проведення масових заходів після 23:00.

Втім, промоутер Едді Гірн наполіг на тому, щоб принципова дуель пройшла саме у Великій Британії. Кардіфф дозволяє провести вечір боксу під дахом та без часових обмежень.

Зараз промоутери завершують отримання необхідних дозволів для остаточного підписання контрактів.