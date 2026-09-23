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Бокс 23 вересня 2026 · 17:00

Жорсткий дедлайн: WBO зобов’язала команди Алімханули та Банка розпочати переговори про бій

Попередній суперник Жанібека відмовився через допінг-шлейф і недостатній гонорар
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Жорсткий дедлайн: WBO зобов’язала команди Алімханули та Банка розпочати переговори про бій
Жанібек Алімханули є першим номером рейтингу (Фото: janibek_alimkhanuly, Instagram)
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Всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно зобов'язала команди Жанібека Алімханули та Якоба Банка розпочати переговори щодо бою за вакантний титул у суперсередній вазі. На домовленість сторонам дали 15 днів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на WBO в X.

Деталі переговорів та умови WBO

Сторонам встановили термін на укладання договору в 15 днів - тобто дедлайн вже 7 жовтня. Планом Б є промоутерські торги зі стартовою ставкою 300 тисяч доларів, якщо угоди не буде.

При цьому будь-яка сторона може вимагати початок торгів достроково.

Демарш Шираза та хто битиметься за пояс

Ексчемпіон Хамза Шираз (24-0-1, 19 КО) здав титул через малий гонорар (750 тисяч доларів). Він також публічно обурився тим, що пояс віддали Алімханули, пригадуючи йому давній допінг-тест.

Другий номер рейтингу Дієго Пачеко теж проігнорував шанс і обрав бій із Даріусом Фулгумом.

Жанібек Алімханули - 1-й номер рейтингу та ексчемпіон у нижчому дивізіоні. Його суперник - Якоб Банк, який є 3-м номером рейтингу.

Раніше ми повідомляли, що Крус вирубив Браво у дикому бою і кинув виклик зірковому американцю.

Теги: Бокс
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