"Я приду, чтобы оторвать твою голову": Уайлдер закинул угрозу перед боем с Опетаей

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) сделал жесткое заявление в адрес Джея Опетаи (31-0, 24 КО). Американец пообещал жестоко наказать австралийца во время их предстоящего поединка.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление Уайлдера на канале Playbook Boxing .
В интервью для Playbook Boxing Уайлдера спросили о предстоящем бое с Опетаей. Американец не стал подбирать слова и направил сопернику откровенно агрессивное послание.
"Я приду, чтобы оторвать твою голову прямо с плеч!" – заявил Деонтей.
Также бывший чемпион подчеркнул, что Опетаи следует опасаться его, ведь он готовится встретить австралийца в тяжелейшей весовой категории.
Поединок между Деонтеем Уайлдером и Джеем Опета запланирован на 11 декабря. Боксеры встретятся на стадионе Principality в валлийском Кардиффе.
Их бой станет частью андеркарда противостояния Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
Ранее мы сообщали, что чемпион мира объявил о бое против легендарного Мейвезера .