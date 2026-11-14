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Бокс 14 ноября 2026 · 13:51

"Я приду, чтобы оторвать твою голову": Уайлдер закинул угрозу перед боем с Опетаей

Бывший чемпион мира в тяжелом весе пригрозил австралийцу накануне поединка, который состоится в андеркарде боя Фьюри - Джошуа
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Я приду, чтобы оторвать твою голову": Уайлдер закинул угрозу перед боем с Опетаей
Уайлдер обещает жестко встретить Опетаю в сверхтяжелом весе (Фото: bronzebomber, Instagram)

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) сделал жесткое заявление в адрес Джея Опетаи (31-0, 24 КО). Американец пообещал жестоко наказать австралийца во время их предстоящего поединка.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на заявление Уайлдера на канале Playbook Boxing .

Уайлдер пригрозил Опетаи

В интервью для Playbook Boxing Уайлдера спросили о предстоящем бое с Опетаей. Американец не стал подбирать слова и направил сопернику откровенно агрессивное послание.

"Я приду, чтобы оторвать твою голову прямо с плеч!" – заявил Деонтей.

Также бывший чемпион подчеркнул, что Опетаи следует опасаться его, ведь он готовится встретить австралийца в тяжелейшей весовой категории.

Когда состоится бой Уайлдер - Опетая

Поединок между Деонтеем Уайлдером и Джеем Опета запланирован на 11 декабря. Боксеры встретятся на стадионе Principality в валлийском Кардиффе.

Их бой станет частью андеркарда противостояния Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Ранее мы сообщали, что чемпион мира объявил о бое против легендарного Мейвезера .

Теги: Бокс Деонтей Уайлдер
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