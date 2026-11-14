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Бокс 14 листопада 2026 · 13:51

"Я прийду, щоб відірвати твою голову": Вайлдер закинув погрозу перед боєм з Опетаєю

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі пригрозив австралійцю напередодні поєдинку, який відбудеться в андеркарді бою Ф’юрі - Джошуа
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Я прийду, щоб відірвати твою голову": Вайлдер закинув погрозу перед боєм з Опетаєю
Вайлдер обіцяє жорстко зустріти Опетаю в надважкій вазі (Фото: bronzebomber, Instagram)

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО) зробив жорстку заяву на адресу Джея Опетаї (31-0, 24 КО). Американець пообіцяв жорстоко покарати австралійця під час їхнього майбутнього поєдинку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на заяву Вайлдера на каналі Playbook Boxing.

Вайлдер пригрозив Опетаї

В інтерв’ю для Playbook Boxing Вайлдера запитали про майбутній бій з Опетаєю. Американець не став добирати слів і надіслав супернику відверто агресивне послання.

"Я прийду, щоб відірвати твою голову прямо з плечей!" - заявив Деонтей.

Також колишній чемпіон наголосив, що Опетаї варто побоюватися його, адже він готується зустріти австралійця в надважкій ваговій категорії.

Коли відбудеться бій Вайлдер - Опетая

Поєдинок між Деонтеєм Вайлдером та Джеєм Опетаєю запланований на 11 грудня. Боксери зустрінуться на стадіоні Principality у валлійському Кардіффі.

Їхній бій стане частиною андеркарду протистояння Тайсона Ф’юрі та Ентоні Джошуа.

Раніше ми повідомляли, що чемпіон світу оголосив про бій проти легендарного Мейвезера.

Теги: Бокс Деонтей Уайлдер
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