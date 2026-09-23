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Бокс 23 сентября 2026 · 08:55

"Он не выдержал бы моих апперкотов": Леннокс Льюис заявил, что нокаутировал бы Александра Усика

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе сделал громкое заявление
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Он не выдержал бы моих апперкотов": Леннокс Льюис заявил, что нокаутировал бы Александра Усика
Леннокс Льюис и Александр Усик (фото: Instagram/Davidhaye)
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Легендарный британский боксер Леннокс Льюис заявил, что во время своей карьеры мог бы нокаутировать Александра Усика. По словам бывшего абсолютного чемпиона мира, украинцу было бы сложно противостоять его аперкотам.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BTR Boxing Podcast Network.

Льюис назвал слабое место Усика

Льюис отметил, что внимательно следил за боями украинца и заметил, что тот пропускает удары снизу. По мнению британца, это была бы большой проблемой украинского боксера, если бы он проводил поединок с ним.

"Я не думаю, что он продержался бы против меня, потому что я наношу очень жесткие аперкоты, и я заметил, что он пропускает аперкоты. Поэтому он не смог бы выдержать мои аперкоты", - сказал Льюис.

Ранее Льюис уже сравнивал Усика с легендарным Эвандером Холифилдом, который, как и украинец, становился абсолютным чемпионом мира как в первом тяжелом, так и в тяжелом весе. По словам британца, Усик мог бы успешно конкурировать с лучшими супертяжами его эпохи.

&quot;Он не выдержал бы моих апперкотов&quot;: Леннокс Льюис заявил, что нокаутировал бы Александра УсикаЛеннокс Льюис и Александр Усик (фото: Instagram/btrboxingpodcast)

Льюис и Усик никогда не встречались в ринге

Леннокс Льюис завершил профессиональную карьеру в 2003 году после победы над Виталием Кличко. Он ушел из бокса как абсолютный чемпион мира в тяжелом весе.

Хайлайты боя Леннокс Льюис – Виталий Кличко (2003 год)

Усик поднялся в тяжелую категорию уже после завершения карьеры Льюиса. Украинец стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте, а впоследствии повторил это достижение и в тяжелом весе. Таким образом, глазное сражение между двумя легендарными боксерами остается лишь гипотетическим противостоянием.

Ранее Александр Усик провел совместную тренировку с Саулем Канело Альваресом в Испании. Мексиканский боксер прибыл в лагерь украинского, чтобы получить несколько ценных советов для своей карьеры.

Теги: Александр Усик Бокс
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