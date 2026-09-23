"Він не витримав би моїх аперкотів": Леннокс Льюїс заявив, що нокаутував би Олександра Усика

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс заявив, що в часи своєї кар'єри міг би нокаутувати Олександра Усика. За словами колишнього абсолютного чемпіона світу, українцю було б складно протистояти його аперкотам.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BTR Boxing Podcast Network .

Льюїс назвав слабке місце Усика

Льюїс зазначив, що уважно стежив за боями українця та помітив, що той пропускає удари знизу. На думку британця, це було б великою проблемою українського боксера, якби він проводив поєдинок із ним.

"Я не думаю, що він протримався б проти мене, тому що я завдаю дуже жорстких аперкотів, і я помітив, що він пропускає аперкоти. Тож він не зміг би витримати мої аперкоти", – сказав Льюїс.

Раніше Льюїс уже порівнював Усика з легендарним Евандером Холіфілдом, який, як і українець, ставав абсолютним чемпіоном світу як у першій важкій, так і в надважкій вазі. За словами британця, Усик міг би успішно конкурувати з найкращими супертяжами його епохи.

Леннокс Льюїс та Олександр Усик (фото: Instagram/btrboxingpodcast)

Льюїс та Усик ніколи не зустрічалися у ринзі

Леннокс Льюїс завершив професійну кар'єру у 2003 році після перемоги над Віталієм Кличком. Він пішов із боксу як абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.

Хайлайти бою Леннокс Льюїс – Віталій Кличко (2003 рік)

Усик піднявся у надважку категорію вже після завершення кар'єри Льюїса. Українець став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, а згодом повторив це досягнення і в надважкій вазі. Таким чином, очний бій між двома легендарними боксерами залишається лише гіпотетичним протистоянням.