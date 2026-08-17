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Бокс 17 августа 2026 · 17:03

"Уже работаем над боем против Хэйни": Шелестюк с новым титулом нацелился на мегафайты

Завоеванный пояс WBO International открывает перед непобежденным украинцем большие возможности
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Уже работаем над боем против Хэйни": Шелестюк с новым титулом нацелился на мегафайты
Тарас Шелестюк (фото: Getty Images)

Украинский боксер полусреднего веса Тарас Шелестюк после завоевания титула WBO International определился с следующей целью. Непобежденный ветеран хочет получить бой против действующего чемпиона мира, звездного Дэвина Хэйни.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Планы на топ-соперников

По словам украинского боксера, завоеванный пояс должен существенно улучшить его позиции в мировых рейтингах и открыть путь к поединкам с топовыми соперниками.

"Этот титул должен поднять меня в топ-10 рейтинга WBO, а дальше будем двигаться шаг за шагом. Уже работаем над организацией боя против Девина Хейни. Надеюсь, WBO обяжет Хейни провести со мной бой", - отметил Шелестюк.

Также украинец подчеркнул, что не собирается ограничиваться лишь одной громкой афишей.

"Девин Хейни - следующий. Потом Гарсия, Лопес. Сейчас в моей весовой категории много хороших боксеров. Есть с кем боксировать и кого побеждать", - добавил спортсмен.

Преимущества в 40 лет

Недавно завоеванный титул стал для Шелестюка первым с 2016 года. Украинец остается непобежденным на профессиональном ринге - 22 победы и одна ничья.

"Я всегда нахожусь в своей лучшей форме, потому что я профессионал своего дела и к каждому бою и каждому сопернику подхожу как к чемпионскому поединку. А в 40 лет у меня значительно больше опыта, и это дает мне еще больше сил, уверенности и понимания бокса", - резюмировал боксер.

Шелестюк – в любителях и профи

Тарас Шелестюк на любительском уровне был чемпионом мира-2011 и бронзовым призером Олимпиады-2012 в первой средней весовой категории (до 69 кг). Входил в легендарную сборную Украины вместе с Александром Усиком, Василием Ломаченко, Александром Гвоздиком, Денисом Беринчиком и другими.

В профессиональный бокс перешел в 2013 году. В 2015-2016 годах владел титулами WBA Intercontinental и WBO NABO. В 2026-м завоевал пояс WBO International.

Также Шелестюк выразил желание выступить на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Теги: Бокс Тарас Шелестюк
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