"Уже працюємо над боєм проти Хейні": Шелестюк із новим титулом націлився на мегафайти

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк після завоювання титулу WBO International визначився з наступною великою метою. Непереможений ветеран хоче отримати бій проти чинного чемпіона світу, зіркового Девіна Хейні.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA .

Плани на топ-суперників

За словами українського боксера, здобутий пояс повинен суттєво підняти його позиції у світових рейтингах та відкрити шлях до топових поєдинків.

"Цей титул має підняти мене в топ-10 рейтингу WBO, а далі будемо рухатися крок за кроком. Уже працюємо над організацією бою проти Девіна Хейні. Сподіваюся, що WBO зобов'яже Хейні провести зі мною бій", - зазначив Шелестюк.

Також українець підкреслив, що не збирається обмежуватися лише однією гучною афішею.

"Девін Хейні – наступний. Потім Ґарсія, Лопес. Зараз у моїй ваговій категорії багато хороших боксерів. Є з ким боксувати і кого перемагати", - додав спортсмен.

Переваги у 40 років

Здобутий нещодавно титул став для Шелестюка першим із 2016 року. Українець залишається непереможеним на професійному рингу - 22 перемоги, 1 нічия.

"Я завжди перебуваю у своїй найкращій формі, тому що я професіонал своєї справи і до кожного бою та кожного суперника підходжу як до чемпіонського поєдинку. А у 40 років у мене є значно більше досвіду, і це дає мені ще більше сил, впевненості та розуміння боксу", - резюмував боксер.

Шелестюк – у аматорах і профі

Тарас Шелестюк на аматорському рівні був чемпіоном світу-2011 та бронзовим призером Олімпіади-2012 у першій середній ваговій категорії (до 69 кг). Входив до легендарної збірної України разом з Олександром Усиком, Василем Ломаченком, Олександром Гвоздиком, Денисом Берінчиком та іншими.

У професіональний бокс перейшов у 2013 році. У 2015-2016 роках володів титулами WBA Intercontinental та WBO NABO. У 2026-му виборов пояс WBO International.