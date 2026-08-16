Зірковий український боксер після титулу в профі націлився на Олімпіаду-2028

Відомий український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк після успішного повернення на професійний ринг поділився думками про нові виклики у своїй кар'єрі.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA .

Повернення до олімпійської мрії

Досвідчений боксер після здобуття титулу WBO International має намір повернутися до олімпійського боксу та змагатися за найвищу нагороду на Іграх 2028 року, які пройдуть у Лос-Анджелесі.

У його доробку вже є бронзова медаль Ігор-2012 у Лондоні, однак головною метою спортсмена залишається "золото".

"Я вже багато чого досягнув, але продовжую насолоджуватися своєю пригодою під назвою "боксерська кар'єра". Хочу виграти ще кілька чемпіонських титулів, а у 2028 році - виграти Олімпіаду в Лос-Анджелесі. А далі подивимося, що буде", - розповів Шелестюк.

"Мені подобаються такі виклики"

40-річний Шелестюк наголосив, що не боїться складних умов і готовий виходити в ринг незалежно від місця проведення поєдинку. Саме так сталося і в Еквадорі, де українцеві довелося боксувати проти місцевого суперника за підтримки його трибун.

За словами боксера, такий досвід не створює для нього додаткового тиску. Навпаки, складні обставини лише додають мотивації.

"Мені все одно, де боксувати. В аматорському боксі я завжди бився проти топових суперників на їхній території та перемагав. Мені навіть подобаються такі виклики. Вони дають додаткову мотивацію", - пояснив Шелестюк.

Українець також зазначив, що вважає дев'ятимісячну паузу перед останнім поєдинком корисною. Він встиг відпочити, попрацювати над помилками та підійти до бою за пояс в одній із найкращих форм у кар'єрі.

Хто такий Тарас Шелестюк

Уродженець Макіївки. На аматорському рівні – чемпіон світу-2011 та бронзовий призер Олімпіади-2012 у першій середній ваговій категорії (до 69 кг). Входив до легендарної збірної України разом з Олександром Усиком, Василем Ломаченком, Олександром Гвоздиком, Денисом Берінчиком та іншими.

У професіональний бокс перейшов у 2013 році. У 2015-2016 роках володів титулами WBA Intercontinental та WBO NABO. У 2026 виборов пояс WBO International.