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Бокс 14 серпня 2026 · 12:57

"Сподіваюся, Львів стане для мене вдалим містом": Хижняк емоційно висловився про перший титульний бій

Олімпійський чемпіон налаштовується на справжню битву перед рідними трибунами
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Сподіваюся, Львів стане для мене вдалим містом": Хижняк емоційно висловився про перший титульний бій
Олександр Хижняк (фото: usyk17.promotions)

Український боксер Олександр Хижняк прокоментував майбутній поєдинок у Львові, який стане для нього першим титульним на професійному рингу. 31-річний спортсмен відзначив важливість виступів в Україні та оцінив рівень відповідальності перед боєм.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу Федерації боксу України.

Що сказав Хижняк

Український чемпіон не приховував щирих почуттів і патріотичного піднесення, очікуючи на вихід у ринг перед рідною публікою.

"Я люблю свою країну, я патріот і можу щиро про це казати, адже кожен її куточок – це частина мене. Для мене кожен вихід у ринг – це особливий день і справжня битва. Сподіваюся, що Львів стане для мене вдалим містом: я здобуду перемогу та порадую вболівальників", - зазначив Хижняк.

Деталі титульного поєдинку та суперник

За вакантний пояс WBA Gold International "Полтавський танк" зійдеться у безкомпромісному протистоянні з досвідченим аргентинським нокаутером Дурвалом Еліасом Палаціо (16 перемог, 12 нокаутом, 4 поразки).

Гаряча дуель очолить масштабне спортивне шоу від промоутерської компанії Олександра Усика. Вечір боксу відбудеться 22 серпня у Львові та буде приурочений до святкування 35-ї річниці Незалежності України.

&quot;Сподіваюся, Львів стане для мене вдалим містом&quot;: Хижняк емоційно висловився про перший титульний бій

Впевнена хода "Полтавського танка" у профі

Після тріумфальної любительської кар'єри з двома олімпійськими нагородами Хижняк стрімко підкорює професійний ринг.

У березні 2026 року українець ефектно дебютував з нокаутом проти Вілмера Барона, а вже в липні у Саудівській Аравії влаштував справжній тріумф, достроково зупинивши Ленні Патрача.

Поєдинок у Львові стане для Хижняка третім кроком до вершин світового боксу.

Раніше стало відомо, що Олександр Усик розпочав підготовку до останнього бою в кар'єрі.

Теги: Бокс
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