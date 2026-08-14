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Бокс 14 августа 2026 · 12:57

"Надеюсь, Львов станет для меня счастливым городом": Хижняк эмоционально высказался о первом титульном бое

Олимпийский чемпион настраивается на настоящее сражение перед родными трибунами
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Надеюсь, Львов станет для меня счастливым городом": Хижняк эмоционально высказался о первом титульном бое
Александр Хижняк (фото: usyk17.promotions)

Украинский боксер Александр Хижняк прокомментировал предстоящий поединок во Львове, который станет для него первым титульным на профессиональном ринге. 31-летний спортсмен отметил важность выступлений в Украине и оценил степень ответственности перед боем.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Украины.

Что сказал Хижняк

Украинский чемпион не скрывал искренних чувств и патриотического подъема, ожидая выхода в ринг перед родной публикой.

"Я люблю свою страну, я патриот и могу честно об этом говорить, ведь каждый ее уголок – это часть меня. Для меня каждый выход в ринг – это особый день и настоящая битва. Надеюсь, что Львов станет для меня удачным городом: я одержу победу и порадую болельщиков", - отметил он.

Детали титульного поединка и соперник

За вакантный пояс WBA Gold International "Полтавский танк" сойдется в бескомпромиссном противостоянии с опытным аргентинским нокаутером Дурвалом Элиасом Палацио (16 побед, 12 нокаутом, 4 поражения).

Горячая дуэль возглавит масштабное спортивное шоу от промоутерской компании Александра Усика. Вечер бокса состоится 22 августа во Львове и будет приурочен к празднованию 35-летия Независимости Украины.

&quot;Надеюсь, Львов станет для меня счастливым городом&quot;: Хижняк эмоционально высказался о первом титульном бое

Уверенное шествие "Полтавского танка" в профи

После триумфальной любительской карьеры с двумя олимпийскими наградами Хижняк стремительно покоряет профессиональный ринг.

В марте 2026 украинец эффектно дебютировал с нокаутом против Уилмера Барона, а уже в июле в Саудовской Аравии устроил настоящий триумф, досрочно остановив Ленни Патрача.

Поединок во Львове станет для Хижняка третьим шагом к вершинам мирового бокса.

Ранее стало известно, что Александр Усик начал подготовку к последнему бою в карьере.

Теги: Бокс
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