"Надеюсь, Львов станет для меня счастливым городом": Хижняк эмоционально высказался о первом титульном бое

Украинский боксер Александр Хижняк прокомментировал предстоящий поединок во Львове, который станет для него первым титульным на профессиональном ринге. 31-летний спортсмен отметил важность выступлений в Украине и оценил степень ответственности перед боем.

Что сказал Хижняк

Украинский чемпион не скрывал искренних чувств и патриотического подъема, ожидая выхода в ринг перед родной публикой.

"Я люблю свою страну, я патриот и могу честно об этом говорить, ведь каждый ее уголок – это часть меня. Для меня каждый выход в ринг – это особый день и настоящая битва. Надеюсь, что Львов станет для меня удачным городом: я одержу победу и порадую болельщиков", - отметил он.

Детали титульного поединка и соперник

За вакантный пояс WBA Gold International "Полтавский танк" сойдется в бескомпромиссном противостоянии с опытным аргентинским нокаутером Дурвалом Элиасом Палацио (16 побед, 12 нокаутом, 4 поражения).

Горячая дуэль возглавит масштабное спортивное шоу от промоутерской компании Александра Усика. Вечер бокса состоится 22 августа во Львове и будет приурочен к празднованию 35-летия Независимости Украины.

Уверенное шествие "Полтавского танка" в профи

После триумфальной любительской карьеры с двумя олимпийскими наградами Хижняк стремительно покоряет профессиональный ринг.

В марте 2026 украинец эффектно дебютировал с нокаутом против Уилмера Барона, а уже в июле в Саудовской Аравии устроил настоящий триумф, досрочно остановив Ленни Патрача.

Поединок во Львове станет для Хижняка третьим шагом к вершинам мирового бокса.