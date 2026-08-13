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Бокс 13 августа 2026 · 20:26

Первый титульный бой: Александр Хижняк узнал соперника в битве за чемпионский пояс

"Полтавский танк" возглавит масштабное шоу во Львове и попытается завоевать свой первый профессиональный трофей
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Первый титульный бой: Александр Хижняк узнал соперника в битве за чемпионский пояс
Украинский боксер сразится за чемпионский пояс в третьем поединке (Фото: khyzhniak_oleksandr, Instagram)

Александр Хижняк официально узнал имя своего следующего соперника на профессиональном ринге. 31-летний украинский боксер проведет свой третий профессиональный поединок, который станет первым титульным в его карьере.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное объявление организаторов поединка в Instagram.

Детали титульного боя и соперник

Оппонентом украинца выступит опытный представитель Аргентины Дурвал Элиас Палацио. Аргентинский боксер имеет солидный послужной список на профессиональном уровне: на его счету 16 побед (12 из которых одержаны нокаутом) и 4 поражения.

Поединок получил статус титульного – боксеры сойдутся в противостоянии за вакантный пояс WBA Gold International. Эта встреча станет главным событием большого вечера бокса от промоутерской компании абсолютного чемпиона мира Александра Усика. Грандиозное спортивное шоу состоится 22 августа во Львове и будет приурочено к 35-летию Независимости Украины.

Стремительный взлет "Полтавского танка"

Александр Хижняк перешел в профессиональный бокс в статусе одного из самых ожидаемых проспектов планеты благодаря феноменальной любительской карьере, где он выигрывал чемпионаты мира и Европы, а также получил две олимпийские медали (золото и серебро). На профи-ринге украинец дебютировал в марте 2026 года, сразу заявив о своих амбициях мощным нокаутом в бою с Уилмером Бароном.

Свой второй поединок "Полтавский танк" провел совсем недавно – 25 июля на большом вечере бокса в Саудовской Аравии он продемонстрировал тотальную доминацию и досрочно остановил Ленни Патрача.

Несмотря на стремительное развитие карьеры в профе Александр не планирует покидать олимпийский бокс и параллельно готовится покорить следующие Игры-2026 в Лос-Анджелесе.

Ранее мы сообщили, что украинский непобежденный боксер сразится за титул WBO.

Теги: Бокс
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