Перший титульний бій: Олександр Хижняк дізнався суперника у битві за чемпіонський пояс

Олександр Хижняк офіційно дізнався ім'я свого наступного суперника на професійному рингу. 31-річний український боксер проведе свій третій професійний поєдинок, який стане першим титульним у його кар'єрі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційне оголошення організаторів поєдинку в Instagram .

Деталі титульного бою та суперник

Опонентом українця виступить досвідчений представник Аргентини Дурвал Еліас Палаціо. Аргентинський боксер має солідний послужний список на професійному рівні: на його рахунку 16 перемог (12 з яких здобуті нокаутом) та 4 поразки.

Поєдинок отримав статус титульного - боксери зійдуться в протистоянні за вакантний пояс WBA Gold International. Ця зустріч стане головною подією великого вечора боксу від промоутерської компанії абсолютного чемпіона світу Олександра Усика. Грандіозне спортивне шоу відбудеться 22 серпня у Львові та буде приурочене до 35-ї річниці Незалежності України.

Стрімкий зліт "Полтавського танка"

Олександр Хижняк перейшов у професійний бокс у статусі одного з найочікуваніших проспектів планети завдяки феноменальній любительській кар'єрі, де він вигравав чемпіонати світу та Європи, а також здобув дві олімпійські медалі (золото та срібло). На профі-ринзі українець дебютував у березні 2026-го року, одразу заявивши про свої амбіції потужним нокаутом у бою з Вілмером Бароном.

Свій другий поєдинок "Полтавський танк" провів зовсім нещодавно - 25 липня на великому вечорі боксу в Саудівській Аравії він продемонстрував тотальну домінацію та достроково зупинив Ленні Патрача.

Попри стрімкий розвиток кар'єри у профі, Олександр не планує залишати олімпійський бокс і паралельно готується підкорити наступні Ігри-2026 у Лос-Анджелесі.