Усик начал подготовку к последнему бою (видео)

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик начал подготовку к предстоящему поединку, который должен стать заключительным в его профессиональной карьере.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram боксера .

Возвращение к работе

39-летний украинский чемпион опубликовал в социальных сетях видео из тренировочного зала, подтвердив возобновление активных занятий после нескольких месяцев перерыва.

"Вернулся к работе", - подписал Усик видео тренировки.

Напомним, в своем последнем поединке в мае Усик одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном. Впоследствии украинец добровольно отказался от своих чемпионских поясов, заявив о намерении провести финальное сражение карьеры, которое он назвал своим "последним танцем".

Соперник и локация для "последнего танца"

Официального объявления о будущем оппоненте пока нет, однако главным кандидатом на прощальный поединок остается бывший чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер.

Переговоры о возможной организации боя продолжаются с участием Zuffa Boxing, а главной локацией для проведения масштабного вечера бокса рассматривают США.