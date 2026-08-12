Усик розпочав підготовку до останнього бою (відео)

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик розпочав підготовку до майбутнього поєдинку, який має стати заключним у його професійній кар'єрі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram боксера .

Повернення до роботи

39-річний український чемпіон опублікував у соціальних мережах відео з тренувальної зали, підтвердивши відновлення активних занять після декількох місяців перерви.

"Повернувся до роботи", - підписав Усик відео тренування.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку в травні Усик здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Згодом українець добровільно відмовився від своїх чемпіонських поясів, заявивши про намір провести фінальний бій кар'єри, який він назвав своїм "останнім танцем".

Суперник та локація для "останнього танцю"

Офіційного оголошення щодо майбутнього опонента поки немає, проте головним кандидатом на прощальний поєдинок залишається колишній чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер.

Перемовини щодо можливої організації бою тривають за участі Zuffa Boxing, а головною локацією для проведення масштабного вечора боксу розглядають США.