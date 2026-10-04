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Бокс 04 октября 2026 · 12:09

Упал четыре раза и победил: Уиттакер чудом выстоял в безумной концовке боя с Уоллесом (видео)

Британец чуть не потерял статус претендента на титул IBF в драматической развязке в Бирмингеме
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Упал четыре раза и победил: Уиттакер чудом выстоял в безумной концовке боя с Уоллесом (видео)
Поединок Уиттакер – Уоллес (фото: x.com/ausboxing)
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Британский боксер Бен Уиттакер провел непростой поединок против австралийца Конора Уоллеса в Бирмингеме. На кону стоял статус официального претендента на титул IBF в полутяжелом весе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Развязка в чемпионских раундах

Противостояние началось под диктовку Уиттакера (13-0-1, 9 КО). Благодаря своей скорости и технике британец контролировал ход событий на дистанции, в то время как Уоллес (17-2, 12 КО) долгое время действовал пассивно. Однако уже к середине боя австралиец стал находить слабые места в защите соперника и регулярно доносить тяжелые удары.

Ситуация для фаворита критически накалилась в чемпионских раундах. В десятой трехминутке Уоллес тяжело потряс британца, заставив того спасаться в клинчах.

Кульминацией стала финальная часть боя, во время которой Уиттакер четырежды оказывался на конвасе, но рефери не зафиксировал нокдаунов, позволив хозяину ринга дотянуть до финального гонга.

Путь к титульному бою

По итогам 12 изнурительных раундов судьи единогласно отдали победу британцу - 117:111, 116:112 и 115:113. Несмотря на шквал критики за концовку боя, этот успех принес Уиттакеру защиту титула WBC Silver и статус официального претендента на полноценный пояс чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Дмитрий Бивол.

Ранее стали известны дата и место следующего боя Ломаченко.

Теги: Бокс
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