Упал четыре раза и победил: Уиттакер чудом выстоял в безумной концовке боя с Уоллесом (видео)

Британский боксер Бен Уиттакер провел непростой поединок против австралийца Конора Уоллеса в Бирмингеме. На кону стоял статус официального претендента на титул IBF в полутяжелом весе.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Противостояние началось под диктовку Уиттакера (13-0-1, 9 КО). Благодаря своей скорости и технике британец контролировал ход событий на дистанции, в то время как Уоллес (17-2, 12 КО) долгое время действовал пассивно. Однако уже к середине боя австралиец стал находить слабые места в защите соперника и регулярно доносить тяжелые удары.
Ситуация для фаворита критически накалилась в чемпионских раундах. В десятой трехминутке Уоллес тяжело потряс британца, заставив того спасаться в клинчах.
Кульминацией стала финальная часть боя, во время которой Уиттакер четырежды оказывался на конвасе, но рефери не зафиксировал нокдаунов, позволив хозяину ринга дотянуть до финального гонга.
По итогам 12 изнурительных раундов судьи единогласно отдали победу британцу - 117:111, 116:112 и 115:113. Несмотря на шквал критики за концовку боя, этот успех принес Уиттакеру защиту титула WBC Silver и статус официального претендента на полноценный пояс чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Дмитрий Бивол.
Ранее стали известны дата и место следующего боя Ломаченко.