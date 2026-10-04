rbc.ua
UA | RU
Неділя, 04 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Бокс Упав чотири рази й переміг: Віттакер дивом вистояв у шаленій кінцівці бою з Воллесом (відео)
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 04 жовтня 2026 · 12:09

Упав чотири рази й переміг: Віттакер дивом вистояв у шаленій кінцівці бою з Воллесом (відео)

Британець ледь не втратив статус претендента на титул IBF у драматичній розв'язці в Бірмінгемі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Упав чотири рази й переміг: Віттакер дивом вистояв у шаленій кінцівці бою з Воллесом (відео)
Поєдинок Віттакер – Воллес (фото: x.com/ausboxing)
Add as a preferred source on Google

Британський боксер Бен Віттакер провів непростий поєдинок проти австралійця Конора Воллеса в Бірмінгемі. На кону стояв статус офіційного претендента на титул IBF у напівважкій вазі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Розв'язка в чемпіонських раундах

Протистояння розпочалося під диктовку Віттакера (13-0-1, 9 КО). Завдяки своїй швидкості та техніці британець контролював хід подій на дистанції, тоді як Воллес (17-2, 12 КО) тривалий час діяв пасивно. Проте вже до середини бою австралієць почав знаходити слабкі місця в захисті суперника та регулярно доносити важкі удари.

Ситуація для фаворита критично загострилася в чемпіонських раундах. У десятій трихвилинці Воллес важко потряс британця, змусивши того рятуватися в клінчах.

Кульмінацією стала фінальна частина бою, під час якої Віттакер чотири рази опинявся на канвасі, але рефері не зафіксував нокдаунів, дозволивши господарю рингу дотягнути до фінального гонгу.

Шлях до титульного бою

За підсумками 12 виснажливих раундів судді одноголосно віддали перемогу британцю – 117:111, 116:112 та 115:113. Попри шквал критики за кінцівку бою, цей успіх приніс Віттакеру захист титулу WBC Silver та статус офіційного претендента на повноцінний пояс чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Дмитрій Бівол.

Раніше стали відомі дата та місце наступного бою Ломаченка.

Теги: Бокс
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Розгром за 48 хвилин: Снігур не помітила суперницю на China Open Розгром за 48 хвилин: Снігур не помітила суперницю на China Open Виліт з рекордом: Ястремська не втримала перевагу у Пекіні Виліт з рекордом: Ястремська не втримала перевагу у Пекіні Деррік Роуз: наймолодший MVP і вічний №1 "Чикаго Буллз" – 7 фактів про легенду НБА Деррік Роуз: наймолодший MVP і вічний №1 "Чикаго Буллз" – 7 фактів про легенду НБА
Точки зору
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch