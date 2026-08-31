"Это марафон, а не спринт": Хргович раскрыл хитрый план, сломавший Итауму

Новоиспеченный обладатель чемпионского пояса IBF в сверхтяжелом весе Филипп Хргович проанализировал свою сенсационную победу над Мозесом Итаумой. Хорватский боксер откровенно рассказал, благодаря чему ему удалось переломить ход поединка.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью чемпиона журнала The Ring .

Ошибки Итаумы и тактика Хрговича

Хорватский чемпион признался, что ключом к его победе стал неправильно выбранный темп со стороны соперника. По словам Хрговича, британец истощил себя еще на стартовом отрезке поединка, действуя в манере короткого любительского боя.

"Сейчас мой совет ему – это, конечно, не сдаваться и не терять уверенности в себе. Нельзя боксировать в любительской манере, это 12-раундовый бой. Нужно правильно распределять силы. Это марафон, а не спринт. С первого раунда я видел, что он тяжело дышит, потому что выбрасывал слишком много ударов. Я знал, что должен выстоять и держаться", – отметил Хргович.

Переломный момент и финал поединка

Хорватский тяжеловес раскрыл, что переломить ход противостояния, в котором он проигрывал по очкам, удалось в конце восьмого отрезка. Именно тогда Филипп почувствовал, что соперник окончательно потерял силу и получил повреждение.

"Впервые я почувствовал, что потряс его в конце восьмого раунда. Понял, что это мой шанс, и с самого начала девятого знал, что должен пойти на него и добить", - добавил хорват.

В девятом раунде рефери остановил бой за секунду до того, как угол Мозеса выбросил белое полотенце.

Хргович также посоветовал Итауми провести несколько более легких поединков для восстановления уверенности и усвоения этих уроков.