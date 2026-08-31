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Бокс 31 серпня 2026 · 21:40

"Це марафон, а не спринт": Хргович розкрив хитрий план, який зламав Ітауму

Хорватський боксер дав супернику кілька порад на майбутнє
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Це марафон, а не спринт": Хргович розкрив хитрий план, який зламав Ітауму
Філіп Хргович (фото: instagram.com/queensberrypromotions)
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Новоспечений володар чемпіонського поясу IBF у надважкій вазі Філіп Хргович проаналізував свою сенсаційну перемогу над Мозесом Ітаумою. Хорватський боксер відверто розповів, завдяки чому йому вдалося переломити хід поєдинку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю чемпіона журналу The Ring.

Помилки Ітауми та тактика Хрговича

Хорватський чемпіон зізнався, що ключем до його звитяги став неправильно обраний темп з боку суперника. За словами Хрговича, британець виснажив сам себе ще на стартовому відрізку поєдинку, діючи у манері короткого любительського бою.

"Зараз моя порада йому – це, звісно, не здаватися і не втрачати впевненості в собі. Не можна боксувати в аматорській манері, це 12-раундовий бій. Треба правильно розподіляти сили. Це марафон, а не спринт. З першого раунду я бачив, що він важко дихає, бо викидав забагато ударів. Я знав, що мушу вистояти й триматися", - зазначив Хргович.

Переломний момент і фінал поєдинку

Хорватський важковаговик розкрив, що переломити хід протистояння, у якому він програвав за очками, вдалося наприкінці восьмого відрізку. Саме тоді Філіп відчув, що суперник остаточно втратив сили та зазнав ушкодження.

"Уперше я відчув, що потряс його, наприкінці восьмого раунду. Зрозумів, що це мій шанс, і від самого початку дев'ятого знав, що повинен піти на нього й добити", - додав хорват.

У дев'ятому раунді рефері зупинив бій за секунду до того, як кут Мозеса викинув білий рушник.

Хргович також порадив Ітаумі провести кілька легших поєдинків для відновлення впевненості та засвоєння цих уроків.

Раніше Усик відреагував на сенсаційну поразку Ітауми та назвав головний урок бою з Хрговичем.

Теги: Бокс
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