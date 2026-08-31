"Це марафон, а не спринт": Хргович розкрив хитрий план, який зламав Ітауму

Новоспечений володар чемпіонського поясу IBF у надважкій вазі Філіп Хргович проаналізував свою сенсаційну перемогу над Мозесом Ітаумою. Хорватський боксер відверто розповів, завдяки чому йому вдалося переломити хід поєдинку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю чемпіона журналу The Ring .

Помилки Ітауми та тактика Хрговича

Хорватський чемпіон зізнався, що ключем до його звитяги став неправильно обраний темп з боку суперника. За словами Хрговича, британець виснажив сам себе ще на стартовому відрізку поєдинку, діючи у манері короткого любительського бою.

"Зараз моя порада йому – це, звісно, не здаватися і не втрачати впевненості в собі. Не можна боксувати в аматорській манері, це 12-раундовий бій. Треба правильно розподіляти сили. Це марафон, а не спринт. З першого раунду я бачив, що він важко дихає, бо викидав забагато ударів. Я знав, що мушу вистояти й триматися", - зазначив Хргович.

Переломний момент і фінал поєдинку

Хорватський важковаговик розкрив, що переломити хід протистояння, у якому він програвав за очками, вдалося наприкінці восьмого відрізку. Саме тоді Філіп відчув, що суперник остаточно втратив сили та зазнав ушкодження.

"Уперше я відчув, що потряс його, наприкінці восьмого раунду. Зрозумів, що це мій шанс, і від самого початку дев'ятого знав, що повинен піти на нього й добити", - додав хорват.

У дев'ятому раунді рефері зупинив бій за секунду до того, як кут Мозеса викинув білий рушник.

Хргович також порадив Ітаумі провести кілька легших поєдинків для відновлення впевненості та засвоєння цих уроків.