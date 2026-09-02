"Ничто меня не остановит": Санчес требует чемпионский поединок с Хрговичем

Обязательный претендент на титул IBF в тяжелом весе Фрэнк Санчес жестко отреагировал на слова новоиспеченного чемпиона Филиппа Хрговича о том, что бой против кубинца ему неинтересен. Но напомнил, что организация приняла официальное решение.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring Magazine.
Кубинский боксер отметил, что существует четкое регламентное решение Международной боксерской федерации (IBF). Ранее Санчес согласился уступить право на бой с Итаумой в обмен на то, что он сохранит статус претендента и получит бой с победителем.
"Неважно, что сказал Хргович. Мы имеем официальное решение IBF о том, что Хргович должен провести свой следующий бой именно против меня, без каких-либо других поединков, в том числе и объединительных", - заявил Фрэнк Санчес.
По его словам, хорват имеет крепкий подбородок и огромный опыт. Однако кубинец уверен, что его стиль отлично подходит для поединка против Хрговича.
Санчес отметил, что готов встретиться с хорватом в любом уголке планеты – хоть в США, хоть в Саудовской Аравии, где он уже боксировал трижды.
32-летний кубинец стремится войти в историю как первый чемпион мира в сверхтяжелом весе с Кубы, подчеркнув, что тренировочный процесс под руководством Эдди Рейносо вывел его на пиковую форму.
"Я хочу получить свою возможность сразиться за титул чемпиона мира, и ничто меня не остановит. Мой тренер Эдди Рейносо поставил мне отличную базу. В своем последнем бою я чувствовал себя прекрасно и теперь готов стать чемпионом мира", - отметил Санчес.
Напомним, Филипп Хргович завоевал титул IBF, победив британца Мозеса Итаума техническим нокаутом в 9-м раунде. Однако он получил этот пояс под четкое обязательство провести первую защиту против Фрэнка Санчеса.
33-летний Санчес провел в профессиональном боксе 27 поединков. На его счету 26 побед, 19 из которых он одержал нокаутом, и одно поражение – от Агита Кабаела в марте 2024 года.
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