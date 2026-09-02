"Ничто меня не остановит": Санчес требует чемпионский поединок с Хрговичем

Обязательный претендент на титул IBF в тяжелом весе Фрэнк Санчес жестко отреагировал на слова новоиспеченного чемпиона Филиппа Хрговича о том, что бой против кубинца ему неинтересен. Но напомнил, что организация приняла официальное решение.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring Magazine .

Официальный статус и преимущества Санчеса

Кубинский боксер отметил, что существует четкое регламентное решение Международной боксерской федерации (IBF). Ранее Санчес согласился уступить право на бой с Итаумой в обмен на то, что он сохранит статус претендента и получит бой с победителем.

"Неважно, что сказал Хргович. Мы имеем официальное решение IBF о том, что Хргович должен провести свой следующий бой именно против меня, без каких-либо других поединков, в том числе и объединительных", - заявил Фрэнк Санчес.

По его словам, хорват имеет крепкий подбородок и огромный опыт. Однако кубинец уверен, что его стиль отлично подходит для поединка против Хрговича.

Мечта о кубинском чемпионе

Санчес отметил, что готов встретиться с хорватом в любом уголке планеты – хоть в США, хоть в Саудовской Аравии, где он уже боксировал трижды.

32-летний кубинец стремится войти в историю как первый чемпион мира в сверхтяжелом весе с Кубы, подчеркнув, что тренировочный процесс под руководством Эдди Рейносо вывел его на пиковую форму.

"Я хочу получить свою возможность сразиться за титул чемпиона мира, и ничто меня не остановит. Мой тренер Эдди Рейносо поставил мне отличную базу. В своем последнем бою я чувствовал себя прекрасно и теперь готов стать чемпионом мира", - отметил Санчес.

Чемпионство Хрговича и статистика Санчеса

Напомним, Филипп Хргович завоевал титул IBF, победив британца Мозеса Итаума техническим нокаутом в 9-м раунде. Однако он получил этот пояс под четкое обязательство провести первую защиту против Фрэнка Санчеса.

33-летний Санчес провел в профессиональном боксе 27 поединков. На его счету 26 побед, 19 из которых он одержал нокаутом, и одно поражение – от Агита Кабаела в марте 2024 года.