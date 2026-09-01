Хижняк с первым титулом в профи ворвался в топ-рейтинг WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленные рейтинги лучших боксеров по своей версии. Завоевание первого титула в профессиональной карьере позволило украинцу Александру Хижняку дебютировать среди элиты своего дивизиона.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации .

Стремительный взлет "Полтавского танка"

Олимпийский чемпион Александр Хижняк продолжает покорять профессиональный ринг. В августе во Львове украинец завоевал пояс WBA Gold International в полутяжелом весе (до 79,4 кг), одолев опытного аргентинца Дурваля Элиаса Паласио единогласным решением судей.

Этот триумф стал для Хижняка третьей победой в трех поединках на профи-ринге. Благодаря завоеванному титулу украинец впервые в карьере оказался в мировом рейтинге WBA, замыкая топ-15 бойцов полутяжелой категории.

Верхушка полутяжелого дивизиона по версии WBA выглядит так:

Чемпион: Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол Регулярный чемпион: Дэвид Бенавидес (США)

Дэвид Бенавидес (США) Временный чемпион: Альберт Рамирес (Венесуэла)

Шарабутдин Атаев Арлен Лопес (Куба) Наджи Лопес (Пуэрто-Рико)

…15: Александр Хижняк (Украина)

Представительство Украины в хевивейте

Кроме Хижняка, положительные изменения затронули и супертяжелый дивизион (свыше 90,7 кг). Украинский боксер Виктор Вихрист также сумел войти в топ-15 рейтинга WBA, заняв 14-е место.