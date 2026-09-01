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Бокс 01 сентября 2026 · 19:33

Хижняк с первым титулом в профи ворвался в топ-рейтинг WBA

В обновленном списке также дебютировал украинский супертяжеловес
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Хижняк с первым титулом в профи ворвался в топ-рейтинг WBA
Александр Хижняк против аргентинца Паласио (фото: Usyk-17 Promotions)
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Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленные рейтинги лучших боксеров по своей версии. Завоевание первого титула в профессиональной карьере позволило украинцу Александру Хижняку дебютировать среди элиты своего дивизиона.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации.

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Олимпийский чемпион Александр Хижняк продолжает покорять профессиональный ринг. В августе во Львове украинец завоевал пояс WBA Gold International в полутяжелом весе (до 79,4 кг), одолев опытного аргентинца Дурваля Элиаса Паласио единогласным решением судей.

Этот триумф стал для Хижняка третьей победой в трех поединках на профи-ринге. Благодаря завоеванному титулу украинец впервые в карьере оказался в мировом рейтинге WBA, замыкая топ-15 бойцов полутяжелой категории.

Верхушка полутяжелого дивизиона по версии WBA выглядит так:

  • Чемпион: Дмитрий Бивол
  • Регулярный чемпион: Дэвид Бенавидес (США)
  • Временный чемпион: Альберт Рамирес (Венесуэла)
  1. Шарабутдин Атаев
  2. Арлен Лопес (Куба)
  3. Наджи Лопес (Пуэрто-Рико)
  • …15: Александр Хижняк (Украина)

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Кроме Хижняка, положительные изменения затронули и супертяжелый дивизион (свыше 90,7 кг). Украинский боксер Виктор Вихрист также сумел войти в топ-15 рейтинга WBA, заняв 14-е место.

Ранее мы сообщили о позиции Александра Усика в обновленном рейтинге The Ring перед последним сражением в карьере.

Теги: Бокс
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