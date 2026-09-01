Хижняк с первым титулом в профи ворвался в топ-рейтинг WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленные рейтинги лучших боксеров по своей версии. Завоевание первого титула в профессиональной карьере позволило украинцу Александру Хижняку дебютировать среди элиты своего дивизиона.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации.
Олимпийский чемпион Александр Хижняк продолжает покорять профессиональный ринг. В августе во Львове украинец завоевал пояс WBA Gold International в полутяжелом весе (до 79,4 кг), одолев опытного аргентинца Дурваля Элиаса Паласио единогласным решением судей.
Этот триумф стал для Хижняка третьей победой в трех поединках на профи-ринге. Благодаря завоеванному титулу украинец впервые в карьере оказался в мировом рейтинге WBA, замыкая топ-15 бойцов полутяжелой категории.
Верхушка полутяжелого дивизиона по версии WBA выглядит так:
Кроме Хижняка, положительные изменения затронули и супертяжелый дивизион (свыше 90,7 кг). Украинский боксер Виктор Вихрист также сумел войти в топ-15 рейтинга WBA, заняв 14-е место.
Ранее мы сообщили о позиции Александра Усика в обновленном рейтинге The Ring перед последним сражением в карьере.