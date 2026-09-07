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Бокс 07 сентября 2026 · 13:37

"Лучший боксер без пояса": менеджер Деревянченко сделал заявление о будущем украинца

Американский промоутер оценил последний бой и намекнул на продолжение карьеры
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Лучший боксер без пояса": менеджер Деревянченко сделал заявление о будущем украинца
Сергей Деревянченко (фото: instagram.com/sergiy.derevyanchenko)
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Опытный украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко не спешит вешать перчатки на гвоздь после недавнего поражения. Менеджер трехкратного претендента на титул чемпиона мира Кит Конноли рассказал о текущей ситуации и планах своего подопечного.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на LuckyPunch.

Оценка последнего боя

Американский функционер Кит Конноли прокомментировал выступление Деревянченко против молодого проспекта Джалила Хекетта. По словам менеджера, несмотря на итоговое поражение, 40-летний украинец показал высокий уровень бокса, а его соперник имел преимущество только в возрасте и скорости.

"Деревянченко проиграл местному проспекту, но он хорошо боксировал в тот вечер. Хекетт просто был быстрее и моложе, но Сергей, наверное, лучший боксер за последние 25 лет без пояса. Мы все знаем, что он на самом деле победил Головкина, и он должен был стать чемпионом мира", - подчеркнул Конноли.

Решение о будущем

Представитель боксера отметил профессионализм украинца и его впечатляющую физическую форму, ведь Деревьянченко уже вернулся к тренировкам после тяжелого поединка. В ближайшее время команда спортсмена проведет решающие переговоры относительно дальнейших планов.

"Деревьянченко - отличный боксер, большой профессионал и хороший человек. Вскоре мы с ним обсудим, будет ли он продолжать карьеру. Я видел его недавние видео с тренировки после боя - вот в этом и весь Сергей. Он всегда в форме, он всегда готов. Мы вскоре поговорим о планах, но, я думаю, что он захочет еще боксировать", - подытожил менеджер.

Кто такой Сергей Деревянченко

40-летний украинский боксер-профессионал, уроженец Феодосии. Член легендарной любительской сборной Украины, в состав которой входили Александр Усик, Василий Ломаченко, Денис Беринчик, Александр Гвоздик и другие. Бронзовый призер чемпионата мира-2007. Участвовал в Олимпиаде-2008 в Пекине.

На профессиональном ринге дебютировал в 2014 году. Выступает в средней и второй средней весовых категориях. Имеет прозвище "Техник" (The Technician).

Трижды претендовал на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе, но уступил Даниэлу Джейкобсу, Геннадию Головкину и Джермаллу Чарло.

Ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко покинул Украину и готовит камбэк на тропическом острове.

Теги: Бокс Сергей Деревянченко
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