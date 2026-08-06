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Бокс 06 августа 2026 · 09:27

Преемник Тайсона и Усика: эксперты обещают новую эру в сверхтяжелом весе

Молодой Мозес Итаума способен вернуть золотые времена сверхтяжелого дивизиона
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Преемник Тайсона и Усика: эксперты обещают новую эру в сверхтяжелом весе
21-летний проспект может стать королем хевивейта на годы вперед (Фото: m.itauma, Instagram)

Британский сверхтяжеловес Мозес Итаума (14-0, 12 КО) находится в шаге от того, чтобы переписать историю мирового бокса. Авторитетные эксперты считают, что 21-летний боксер способен осуществить настоящий ренессанс в хевивейте, сравнимый с временами молодого Майка Тайсона.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание BoxingScene .

Наследие Усика и рекорд Тайсона

Уже 29 августа 2026 года на лондонской арене "O2" Итаума сойдется в поединке с 34-летним хорватом Филиппом Хрговичем (20-1, 15 КО). На кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии IBF, который освободил Александр Усик.

В случае победы 21-летний уроженец Словакии станет самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе со времен легендарного "Железного Майка".

"Этот бой санкционирован как поединок за вакантный титул IBF, ставящий Мозеса в позицию потенциально самого молодого чемпиона-тяжеловеса со времен Майка Тайсона. Ему всего 21 год, и это действительно нечто грандиозное", - заявил бывший чемпион мира Крис Алгиери.

Победитель этой пары до декабря будет обязан провести защиту против обязательного претндента из Кубы Франка Санчеса.

Почему эксперты восхищены Итаумой

По словам известного тренера Роберта Гарсии, бокс давно нуждался именно в таком нокаутере, а сам Итаума является фаворитом в поединке против Хрговича с котировкой 7 к 1.

"Я хочу видеть начало эры большого чемпиона. Боксу нужен взрывной сверхтяжеловес, который выходит и жестко нокаутирует соперников. Мозес - это настоящее будущее этого спорта", - заметил Роберт Гарсия.

Эксперты отмечают уникальное совмещение габаритов и пластики молодого боксера. Стойкая левши, работа передней рукой в сочетании с умением сокращать дистанцию и разнообразной серийной работой делают его чрезвычайно опасным соперником.

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Теги: Бокс
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