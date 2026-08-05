"Только грузовик с золотом": Верховен ошеломил заявлением о реванше с Усиком

Рико Верховен сделал резонансное заявление о возможном реванше с Александром Усиком. По словам нидерландца, команда украинца избегает второго боя, но существует один фактор, способный все изменить.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Верховена The Joe Rogan Experience.

Что заставит Усика дать реванш

Верховен заявил, что лагерь Усика не заинтересован во втором поединке из-за высоких рисков. Вместо этого команда украинца планирует организовать денежный бой в декабре против находящегося на спаде карьеры американского ветерана Деонтея Уайлдера.

По словам Рико, заставить Усика принять реванш теперь сможет разве что "бронированный грузовик с золотом от саудовцев".

Также нидерландский боец раскрыл причину, почему он вообще вышел на ринг против Александра. Первоначально Верховен должен был драться против Энтони Джошуа, однако британский экс-чемпион отменил поединок из-за смертельной автомобильной аварии в Африке, в которой погибли двое его близких друзей.

Секретная тактика Фьюри

Также Верховен рассказал, что готовиться к бою с Усиком ему помогал дядя Тайсона Фьюри – Питер. Специалист полностью "сломал" стойку кикбоксера и заставил Рико постоянно двигаться влево, чтобы перекрыть Усику возможность наносить его коронный удар с левой.

Кроме того, тактика предусматривала серийную работу с 8 ударов подряд: первые четыре выбрасывались сознательно для загрузки "процессора" украинца, а последующие уже достигали цели. В конце концов, эта стратегия принесла успех и сделала поединок чрезвычайно конкурентным.

Что дальше для Верховена

Если реванш с Усиком не состоится, у 37-летнего Верховена, который сейчас не связан никаким контрактом, есть несколько выгодных вариантов продолжения карьеры. Среди них - бой по правилам ММА против Фрэнсиса Нганну или переговоры с UFC.

Параллельно Рико активно строит актёрскую карьеру в Голливуде. Спортсмен уже снялся в сиквелах блокбастеров "Дом у дороги 2" и "Охота на воров 2" вместе с Джейком Джилленхолом, Дэйвом Батистой и Джейсоном Стэйтемом.