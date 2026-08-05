Джозеф Паркер возвращается на ринг после кокаинового скандала

Бывший обладатель титула WBO в тяжелом весе Джозеф Паркер в ближайшее время возобновит профессиональную карьеру. Временная дисквалификация новозеландского боксера официально отменена после длительного расследования.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring .

Скандал после поражения от Уордли

Громкий скандал в тяжелом весе разразился после того, как Паркер потерпел досрочное поражение от Фабио Уордли в октябре прошлого года.

Допинг-тест, взятый непосредственно в день поединка, обнаружил в организме боксера следы кокаина . Из-за этого Британское антидопинговое агентство (UKAD) отстранило новозеландца от боев.

Все это время 34-летний боксер категорически отрицал вину. Защита Паркера настаивала, что вещество попало случайно в результате загрязнения пробы. Спортсмен также отмечал абсурдность сознательного употребления кокаина в шаге от титульного боя.

Официальное возвращение и планы

После продолжительного расследования ограничения с боксера наконец-то сняли. В своем официальном заявлении Паркер поблагодарил болельщиков и подтвердил, что вскоре снова выйдет в ринг.

"Рад подтвердить, что временная дисквалификация отменена, и уже вскоре я вернусь в ринг. Мне посоветовали больше ничего не комментировать, поскольку детали все еще согласовываются. Спасибо всем за поддержку", - заявил Паркер в соцсетях.

Более того, новозеландец уже анонсировал, что нашел соперника и планирует провести поединок на родине.

Параллельно с возобновлением карьеры бойца Паркер испытает себя в роли промоутера. В ближайшие выходные он посетит вечер бокса в Окленде, где его соотечественник Давид Ньика сразится против Флойда Массона за право стать претендентом на титул IBF в тяжелом весе.