Джозеф Паркер повертається на ринг після кокаїнового скандалу

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Ring .

Скандал після поразки від Вордлі

Гучний скандал у надважкій вазі вибухнув після того, як Паркер зазнав дострокової поразки від Фабіо Вордлі у жовтні минулого року.

Допінг-тест, узятий безпосередньо в день поєдинку, виявив у організмі боксера сліди кокаїну. Через це Британське антидопінгове агентство (UKAD) відсторонить новозеландця від боїв.

Весь цей час 34-річний боксер категорично заперечував провину. Захист Паркера наполягав, що речовина потрапила випадково внаслідок забруднення проби. Спортсмен також наголошував на абсурдності свідомого вживання кокаїну за крок до титульного бою.

Офіційне повернення та плани

Після тривалого розслідування обмеження з боксера нарешті зняли. У своїй офіційній заяві Паркер подякував уболівальникам і підтвердив, що незабаром знову вийде в ринг.

"Радий підтвердити, що тимчасову дискваліфікацію скасовано, і вже незабаром я повернуся в ринг. Мені порадили більше нічого не коментувати, оскільки деталі все ще узгоджуються. Дякую усім за підтримку", - заявив Паркер у соцмережах.

Більше того, новозеландець уже анонсував, що знайшов суперника і планує провести поєдинок на батьківщині.

Паралельно з відновленням кар'єри бійця Паркер випробує себе в ролі промоутера. Найближчими вихідними він відвідає вечір боксу в Окленді, де його співвітчизник Давід Ньїка битиметься проти Флойда Массона за право стати претендентом на титул IBF у важкій вазі.