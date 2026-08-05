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Бокс 05 серпня 2026 · 22:35

"Лише вантажівка із золотом": Верховен приголомшив заявою про реванш з Усиком

Нідерландець поясним, чому Олександр "тікає" від нього
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Лише вантажівка із золотом": Верховен приголомшив заявою про реванш з Усиком
Перший бій суперників став яскравою подією (фото: Getty Images)

Ріко Верховен зробив резонансну заяву щодо можливого реваншу з Олександром Усиком. За словами нідерландця, команда українця уникає другого бою, але існує один фактор, який здатний все змінити.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю Верховена The Joe Rogan Experience.

Що змусить Усика дати реванш

Верховен заявив, що табір Усика не зацікавлений у другому поєдинку через високі ризики. Натомість команда українця планує організувати грошовий бій у грудні проти американського ветерана Деонтея Вайлдера, який перебуває на спаді кар'єри.

За словами Ріко, змусити Усика прийняти реванш тепер зможе хіба що "броньована вантажівка із золотом від саудівців".

Також нідерландський боєць розкрив причину, чому він взагалі вийшов на ринг проти Олександра. Початково Верховен мав битися проти Ентоні Джошуа, проте британський екс-чемпіон скасував поєдинок через смертельну автомобільну аварію в Африці, у якій загинули двоє його близьких друзів.

Секретна тактика Ф'юрі

Також Верховен розповів, що готуватися до бою з Усиком йому допомагав дядько Тайсона Ф'юрі – Пітер. Фахівець повністю "зламав" стійку кікбоксера та змусив Ріко постійно рухатися ліворуч, щоб перекрити Усику можливість наносити його коронний удар з лівої.

Окрім цього, тактика передбачала серійну роботу з 8 ударів поспіль: перші чотири викидалися свідомо для завантаження "процесора" українця, а наступні вже досягали мети. Зрештою ця стратегія принесла успіх і зробила поєдинок надзвичайно конкурентним.

Що далі для Верховена

Якщо реванш з Усиком не відбудеться, 37-річний Верховен, який зараз не пов'язаний жодним контрактом, має кілька грошових варіантів. Серед них – поєдинок за правилами ММА проти Френсіса Нганну або переговори з UFC.

Паралельно Ріко активно розбудовує акторську кар'єру в Голлівуді. Спортсмен уже знявся у сиквелах блокбастерів "Будинок біля дороги 2" та "Полювання на злодіїв 2" разом із Джейком Джилленголом, Дейвом Батістою та Джейсоном Стетхемом.

Раніше стало відомо, що Джозеф Паркер повертається на ринг після кокаїнового скандалу.

Теги: Бокс Олександр Усик
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