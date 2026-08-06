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Бокс 06 серпня 2026 · 09:27

Наступник Тайсона та Усика: експерти пророкують нову еру в надважкій вазі

Молодий Мозес Ітаума здатен повернути золоті часи надважкого дивізіону
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Наступник Тайсона та Усика: експерти пророкують нову еру в надважкій вазі
21-річний проспект може стати королем гевівейту на роки вперед (Фото: m.itauma, Instagram)

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) перебуває за крок від того, щоб переписати історію світового боксу. Авторитетні експерти вважають, що 21-річний боксер здатен здійснити справжній ренесанс у хевівейті, порівнянний із часами молодого Майка Тайсона.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання BoxingScene.

Спадок Усика та рекорд Тайсона

Уже 29 серпня 2026-го року на лондонській арені "O2" Ітаума зійдеться у поєдинку з 34-річним хорватом Філіпом Хрговичем (20-1, 15 КО). На кону стоятиме вакантний титул чемпіона світу за версією IBF, який звільнив Олександр Усик.

У разі перемоги 21-річний уродженець Словаччини стане наймолодшим чемпіоном світу у надважкій вазі з часів легендарного "Залізного Майка".

"Цей бій санкціонований як поєдинок за вакантний титул IBF, що ставить Мозеса у позицію потенційно наймолодшого чемпіона-важковаговика з часів Майка Тайсона. Йому лише 21 рік, і це справді щось грандіозне", - заявив колишній чемпіон світу Кріс Алгієрі.

Переможець цієї пари до грудня буде зобов’язаний провести захист проти обов’язкового претендента з Куби Франка Санчеса.

Чому експерти захоплені Ітаумою

За словами відомого тренера Роберта Гарсії, бокс давно потребував саме такого нокаутера, а сам Ітаума є фаворитом у поєдинку проти Хрговича з котируванням 7 до 1.

"Я хочу бачити початок ери великого чемпіона. Боксу потрібен вибуховий надважковаговик, який виходить і жорстко нокаутує суперників. Мозес - це справжнє майбутнє цього спорту", - зауважив Роберт Гарсія.

Експерти відзначають унікальне поєднання габаритів та пластики молодого боксера. Стійка шульги, робота передньою рукою в поєднанні з умінням скорочувати дистанцію та різноманітною серійною роботою роблять його надзвичайно небезпечним суперником.

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Теги: Бокс
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