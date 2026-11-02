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Бокс 02 ноября 2026 · 15:23

Макгрегор высмеял Канело и анонсировал последний бой.

Ирландский боец готовит грандиозное возвращение в октагон ради побития мирового рекорда
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Макгрегор высмеял Канело и анонсировал последний бой.
Конор Макгрегор (фото: https://www.instagram.com/thenotoriousmma)

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал громкое заявление по поводу своего будущего в смешанных единоборствах. 38-летний ирландский боец сообщил, что его следующий поединок в рамках престижнейшего бойцовского промоушена станет последним по действующему контракту и итоговым в карьере.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Х спортсмена.

Заочная дуэль с Канело

Поводом для резонансных высказываний ирландца стало повышенное внимание прессы к боксерскому поединку с участием Сауля "Канело" Альвареса против Кристиана Мбилли. Макгрегор, который проходит реабилитацию после операции на передней крестообразной связке колена, иронично оценил финансовые показатели мексиканской звезды ринга.

"Сколько просмотров собрал бой Канело? Сколько людей было на арене? Какие были кассовые сборы? Я превосхожу всех этих людей по продажам с огромным отрывом. Каждого без особых усилий, возможно, даже всех вместе взятых. А я ведь даже не прилагаю особых усилий", – иронично заявил ирландец.

Финальный аккорд и рекордные амбиции

Макгрегор подчеркнул, что его предыдущий выход в октагон совпал по времени с полуфиналом чемпионата мира по футболу, однако это не помешало ему добиться впечатляющих коммерческих показателей. Теперь спортсмен намерен приложить максимум усилий для раскрутки своего прощального выступления.

"В следующий раз, в своем финальном бою, я действительно постараюсь как следует его продать. Посмотрим, каких показателей смогу добиться. Буду и дальше превосходить собственные рекорды", – резюмировал боец.

Ожидается, что возвращение звезды состоится во время Международной недели UFC в 2027 году. Сейчас именно Конору принадлежит абсолютный рекорд по количеству проданных платных трансляций (PPV) в истории промоушена, установленный в поединке против Хабиба Нурмагомедова.

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Теги: UFC
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