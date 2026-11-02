Макгрегор висміяв Канело та анонсував останній бій

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор зробив гучну заяву щодо свого майбутнього в змішаних єдиноборствах. 38-річний ірландський боєць повідомив, що його наступний поєдинок у межах найпрестижнішого бійцівського промоушену стане останнім за чинним контрактом і підсумковим у кар'єрі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Х спортсмена .

Заочна дуель із Канело

Приводом для резонансних слів ірландця стала підвищена увага преси до боксерського поєдинку за участю Сауля "Канело" Альвареза проти Крістіана Мбіллі. Макгрегор, який проходить курс реабілітації після операції на передній хрестоподібній зв'язці коліна, іронічно оцінив фінансові здобутки мексиканської зірки рингу.

"Скільки переглядів зібрав бій Канело? Скільки людей було на арені? Які були касові збори? Я перевершую всіх цих людей за продажами з величезним відривом. Кожного без особливих зусиль, можливо, навіть усіх разом узятих. А я ж навіть не докладаю особливих зусиль", – іронічно заявив ірландець.

Фінальний акорд та рекордні амбіції

Макгрегор підкреслив, що його минулий вихід у ринг збігся за часом із півфіналом чемпіонату світу з футболу, однак це не завадило зібрати колосальні комерційні показники. Тепер спортсмен налаштований увімкнутися на повну потужність заради прощального виступу.

"Наступного разу, у своєму фінальному бою, я справді постараюся як слід його продати. Подивимося, яких показників зможу досягти. Буду й надалі перевершувати власні рекорди", – резюмував боєць.

Очікується, що повернення зірки відбудеться під час Міжнародного тижня UFC у 2027 році. Наразі саме Конору належить абсолютний рекорд за кількістю проданих платних трансляцій (PPV) в історії промоушену, встановлений у поєдинку проти Хабіба Нурмагомедова.