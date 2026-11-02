rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 02 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Бокс Макгрегор висміяв Канело та анонсував останній бій
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 02 листопада 2026 · 15:23

Макгрегор висміяв Канело та анонсував останній бій

Ірландський боєць готує грандіозне повернення в октагон задля побиття світового рекорду
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Макгрегор висміяв Канело та анонсував останній бій
Конор Макгрегор (фото: https://www.instagram.com/thenotoriousmma)

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор зробив гучну заяву щодо свого майбутнього в змішаних єдиноборствах. 38-річний ірландський боєць повідомив, що його наступний поєдинок у межах найпрестижнішого бійцівського промоушену стане останнім за чинним контрактом і підсумковим у кар'єрі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Х спортсмена.

Заочна дуель із Канело

Приводом для резонансних слів ірландця стала підвищена увага преси до боксерського поєдинку за участю Сауля "Канело" Альвареза проти Крістіана Мбіллі. Макгрегор, який проходить курс реабілітації після операції на передній хрестоподібній зв'язці коліна, іронічно оцінив фінансові здобутки мексиканської зірки рингу.

"Скільки переглядів зібрав бій Канело? Скільки людей було на арені? Які були касові збори? Я перевершую всіх цих людей за продажами з величезним відривом. Кожного без особливих зусиль, можливо, навіть усіх разом узятих. А я ж навіть не докладаю особливих зусиль", – іронічно заявив ірландець.

Фінальний акорд та рекордні амбіції

Макгрегор підкреслив, що його минулий вихід у ринг збігся за часом із півфіналом чемпіонату світу з футболу, однак це не завадило зібрати колосальні комерційні показники. Тепер спортсмен налаштований увімкнутися на повну потужність заради прощального виступу.

"Наступного разу, у своєму фінальному бою, я справді постараюся як слід його продати. Подивимося, яких показників зможу досягти. Буду й надалі перевершувати власні рекорди", – резюмував боєць.

Очікується, що повернення зірки відбудеться під час Міжнародного тижня UFC у 2027 році. Наразі саме Конору належить абсолютний рекорд за кількістю проданих платних трансляцій (PPV) в історії промоушену, встановлений у поєдинку проти Хабіба Нурмагомедова.

Раніше Олександр Усик підтримав повернення Василя Ломаченка в бокс.

Теги: UFC
Головні матчі
УПЛ 2 листопада 13:00
Кривбас - : - Динамо
УПЛ 2 листопада 13:00
Зоря - : - Епіцентр
УПЛ 2 листопада 18:00
Карпати - : - Кудрівка
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Андрій Ярмоленко – найкращий бомбардир у історії УПЛ: відео рекордного гола Андрій Ярмоленко – найкращий бомбардир у історії УПЛ: відео рекордного гола Фінальний рейтинг WTA перед Підсумковим турніром: на якому місці Світоліна та конкурентки Фінальний рейтинг WTA перед Підсумковим турніром: на якому місці Світоліна та конкурентки Фонсека розчулився після матчу "Ліона", а "Спортінг" звільнив тренера: пазл повернення складається Фонсека розчулився після матчу "Ліона", а "Спортінг" звільнив тренера: пазл повернення складається
Точки зору
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Олександр Чепілко
Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач