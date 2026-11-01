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Бокс 01 ноября 2026 · 16:26

Не только Усик: звездный украинский чемпион также помогал Канело готовиться к бою

Александр Хижняк работал в тренировочном лагере мексиканца на базе в Испании
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Не только Усик: звездный украинский чемпион также помогал Канело готовиться к бою
Александр Хижняк (фото: Getty Images)

После триумфального возвращения Сауля "Канело" Альвареса на вершину мирового бокса стали известны новые подробности его подготовки. К победе мексиканского чемпиона приложил руку не только Александр Усик, но и еще один звездный украинский боксер.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Ready To Fight.

Как Хижняк оказался в лагере Канело

Как стало известно после поединка, обладатель титула WBO Gold International Александр Хижняк проводил спарринги с Саулем "Канело" Альваресом во время его подготовки к бою против Кристиана Мбилли. Мексиканская звезда проходила свой тренировочный лагерь в испанской Гандии на базе спортивного комплекса Александра Усика.

Организация таких спаррингов стала возможной благодаря платформе Ready To Fight, объединившей двух ярких представителей разных боксерских школ и поколений.

Напомним, Канело одержал победу над Мбилли единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе.

Бесценный опыт для Хижняка

Для "Полтавского танка" опыт спаррингов с мексиканской легендой стал очередным важным этапом в профессиональной карьере.

Свое последнее сражение 22 августа во Львове Хижняк провел в рамках шоу Usyk-17 Promotions, одолев аргентинца Дурвала Элиаса Паласио и получив пояс WBO Gold International.

Ранее мы рассказали, как Усик удивил поступком после боя Канело.

Теги: Бокс Александр Усик
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