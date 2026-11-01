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Бокс 01 листопада 2026 · 16:26

Не лише Усик: зірковий український чемпіон також допомагав Канело готуватися до бою

Олександр Хижняк працював у тренувальному таборі мексиканця на базі в Іспанії
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Не лише Усик: зірковий український чемпіон також допомагав Канело готуватися до бою
Олександр Хижняк (фото: Getty Images)

Після тріумфального повернення Сауля "Канело" Альвареса на вершину світового боксу стали відомі нові деталі його підготовки. До перемоги мексиканського чемпіона долучився не лише Олександр Усик, а й ще один зірковий український боксер.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Ready To Fight.

Як Хижняк опинився у таборі Канело

Як стало відомо після поєдинку, володар титулу WBO Gold International Олександр Хижняк проводив спаринги з Саулем "Канело" Альваресом під час його підготовки до бою проти Крістіана Мбіллі. Мексиканська зірка проходив свій тренувальний табір в іспанській Гандії на базі спортивного комплексу Олександра Усика.

Організація таких спарингів стала можливою завдяки платформі Ready To Fight, яка об'єднала двох яскравих представників різних боксерських шкіл та поколінь.

Нагадаємо, Канело здобув перемогу над Мбіллі одноголосним рішенням суддів та завоював титул чемпіона світу WBC у другій середній вазі.

Неоціненний досвід для Хижняка

Для самого "Полтавського танка" досвід спарингів із мексиканською легендою став черговим важливим етапом у професійній кар'єрі.

Свій останній бій 22 серпня у Львові Хижняк провів у рамках шоу Usyk-17 Promotions, здолавши аргентинця Дурвала Еліаса Паласіо та здобувши пояс WBO Gold International.

Раніше ми розповіли, як Усик здивував учинком після бою Канело.

Теги: Бокс Олександр Усик
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