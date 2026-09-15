Готовится к новому вызову: Верховен начал подготовку к бою с чемпионом IBF

Звезда мирового кикбоксинга и бывший соперник Александра Усика, нидерландец Рико Верховен подогрел интерес к своему будущему. Спортсмен опубликовал в соцсетях новые кадры из тренировочного лагеря.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Рико Верховена в Instagram .

Верховен готовится к бою

На видео, опубликованном нидерландцем - его работа на пневмогруши и груши на растяжках. Таким образом, Рико, скорее всего, подогревает интерес к возможному возвращению в бокс.

Возможно бой против Филиппа Хрговича

Ведь ранее глава Генерального управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх уже очертил амбициозные планы по поводу следующего соперника для нидерландского кикбоксера.

Функционер стремится организовать для Верховена поединок против новоиспеченного чемпиона мира по версии IBF Филиппа Хрговича.

Напомним, что хорватский боксер недавно создал громкий апсет, одержав победу техническим нокаутом в 9-м раунде над британским проспектом Мозесом Итаумой.