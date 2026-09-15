rbc.ua
UA | RU
Вторник, 15 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Бокс Готовится к новому вызову: Верховен начал подготовку к бою с чемпионом IBF
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 15 сентября 2026 · 16:32

Готовится к новому вызову: Верховен начал подготовку к бою с чемпионом IBF

Известный нидерландский боец опубликовал новые видео с тренировками
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Готовится к новому вызову: Верховен начал подготовку к бою с чемпионом IBF
Верховен снова готовится к бою (Фото: ricoverhoeven, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Звезда мирового кикбоксинга и бывший соперник Александра Усика, нидерландец Рико Верховен подогрел интерес к своему будущему. Спортсмен опубликовал в соцсетях новые кадры из тренировочного лагеря.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Рико Верховена в Instagram.

Верховен готовится к бою

На видео, опубликованном нидерландцем - его работа на пневмогруши и груши на растяжках. Таким образом, Рико, скорее всего, подогревает интерес к возможному возвращению в бокс.

Возможно бой против Филиппа Хрговича

Ведь ранее глава Генерального управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх уже очертил амбициозные планы по поводу следующего соперника для нидерландского кикбоксера.

Функционер стремится организовать для Верховена поединок против новоиспеченного чемпиона мира по версии IBF Филиппа Хрговича.

Напомним, что хорватский боксер недавно создал громкий апсет, одержав победу техническим нокаутом в 9-м раунде над британским проспектом Мозесом Итаумой.

Ранее мы сообщали, что Рико Верховен ошеломил заявлением о реванше с Усиком.

Теги: Бокс
Главные матчи
Ла Лига 15 сентября 21:00
Алавес - : - Валенсия
Ла Лига 15 сентября 22:30
Эльче - : - Реал
Кубок Англии 15 сентября 22:00
Ливерпуль - : - Тоттенхэм
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Новые чемпионы, ночной триллер и украинский рекорд: чем запомнился US Open-2026 Новые чемпионы, ночной триллер и украинский рекорд: чем запомнился US Open-2026 "Если будет сильно нужно, мы готовы": сестры Алексеевы раскрыли планы на карьеру "Если будет сильно нужно, мы готовы": сестры Алексеевы раскрыли планы на карьеру Радовался уничтожению дома Ястремской: сербского тренера лишили лицензии Радовался уничтожению дома Ястремской: сербского тренера лишили лицензии
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины