Готується до нового виклику: Верховен почав підготовку до бою з чемпіоном IBF

Зірка світового кікбоксингу та колишній суперник Олександра Усика нідерландець Ріко Верховен підігрів інтерес до свого майбутнього. Спортсмен опублікував у соцмережах нові кадри з тренувального табору.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на сторінку Ріко Верховена в Instagram .

Верховен готується до бою

На відео, які опублікував нідерландець - його робота на пневмогруші та груші на розтяжках. Таким чином Ріко, швидше за все, підігріває інтерес до можливого повернення у бокс.

Можливий бій проти Філіпа Хрговича

Адже раніше голова Генерального управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх уже окреслив амбітні плани щодо наступного суперника для нідерландського кікбоксера.

Функціонер прагне організувати для Верховена поєдинок проти новоспеченого чемпіона світу за версією IBF Філіпа Хрговича.

Нагадаємо, що хорватський боксер нещодавно створив гучний апсет, здобувши перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді над британським проспектом Мозесом Ітаумою.