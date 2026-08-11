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Баскетбол 11 августа 2026 · 17:06

Усиление для вице-чемпионов: "Киев-Баскет" подписал форварда "Черкасских мавп"

Столичный баскетбольный клуб продолжает активную работу на трансферном рынке
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Усиление для вице-чемпионов: "Киев-Баскет" подписал форварда "Черкасских мавп"
Столичный клуб продолжает активную трансферную кампанию (Фото: Федерация баскетбола Украины)

Вице-чемпион в прошлом сезоне баскетбольной Суперлиги "Киев-Баскет" официально объявил о подписании контракта с украинским форвардом Даниилом Пироговым. 25-летний баскетболист должен увеличить глубину состава и добавить мощности киевлянам.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу баскетбольного клуба "Киев-Баскет".

Прошлый сезон и статистика новичка

Даниил Пирогов провел предыдущую игровую кампанию в составе другого представителя элитного дивизиона - "Черкасских мавп". В черкасской команде бигмен был одним из важных элементов ротации и демонстрировал стабильную игровую производительность.

Его средняя статистика за матч в прошлом сезоне составила 8,7 очка, 4,5 подбора и 1,3 результативной передачи.

Кадровая перестройка

Этот трансфер стал продолжением масштабной комплектации команды под руководством нового главного тренера Валерия Плеханова, который возглавит "Киев-Баскет" со следующего сезона.

Пирогов пополнил солидную когорту пожилых новичков столичного коллектива. Напомним, что ранее киевский клуб уже успел официально объявить о подписании контрактов с рядом исполнителей. В частности, заднюю линию команды усилили защитники Андрей Бутко и Рафаэль Колаволе, а к передней линии присоединились форварды Богдан Малич и Илья Кабацюра.

Обновленный состав вице-чемпионов продолжает подготовку к старту нового баскетбольного сезона, где перед командой будут стоять традиционно высокие задачи.

Ранее мы сообщали, что "Говерла" указала на дверь не только Илье Кабацюри, но еще трем исполнителям.

Теги: Баскетбол
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