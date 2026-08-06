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Баскетбол 06 августа 2026 · 20:06

Баскетбольный клуб Суперлиги указал на дверь лидеру команды

"Прикарпатье-Говерла" попрощалась с Ильей Кабацюрой и еще тремя исполнителями
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Баскетбольный клуб Суперлиги указал на дверь лидеру команды
Илья Кабатюра (фото: ФБУ)

Ивано-Франковский баскетбольный клуб "Прикарпатье-Говерла" официально объявил о масштабном обновлении состава в межсезонье. Команду покинули сразу четыре игрока, среди которых один из ключевых исполнителей последних лет.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram клуба.

Потеря лидера и кадровые чистки

Главной потерей франковцев стал 30-летний форвард Илья Кабацюра. В прошлом сезоне Суперлиги он провел 24 матча, где был одним из лучших в составе команды со средней статистикой в 14.4 очка, 6.0 подборов и 2.4 передачи.

Также лагерь "Говерлы" покинули:

  • Даниил Марков (23 года) – 27 матчей в прошлом сезоне (4.3 очка, 1.5 подбора);
  • Владислав Иванов (23 года) – 7 поединков (6.7 очка, 3.9 подбора);
  • Марьян Рудый (22 года) – отыграл 6 матчей в Суперлиге и 13 поединков за вторую команду клуба в Первой лиге, где вошел в символическую сборную турнира.

Клуб поблагодарил баскетболистов за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Баскетбольный клуб Суперлиги указал на дверь лидеру команды

Напомним, в прошлом розыгрыше Суперлиги "Прикарпатье-Говерла" заняла четвертое место по итогам регулярного чемпионата, но выбыла в четвертьфинале плей-офф от БК "Ровно".

Ранее сборная Украины объявила состав на матчи квалификации ЧМ-2027.

Теги: Баскетбол Чемпионат Украины
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