Баскетбольный клуб Суперлиги указал на дверь лидеру команды

Ивано-Франковский баскетбольный клуб "Прикарпатье-Говерла" официально объявил о масштабном обновлении состава в межсезонье. Команду покинули сразу четыре игрока, среди которых один из ключевых исполнителей последних лет.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram клуба .

Потеря лидера и кадровые чистки

Главной потерей франковцев стал 30-летний форвард Илья Кабацюра. В прошлом сезоне Суперлиги он провел 24 матча, где был одним из лучших в составе команды со средней статистикой в 14.4 очка, 6.0 подборов и 2.4 передачи.

Также лагерь "Говерлы" покинули:

Даниил Марков (23 года) – 27 матчей в прошлом сезоне (4.3 очка, 1.5 подбора);

Владислав Иванов (23 года) – 7 поединков (6.7 очка, 3.9 подбора);

Марьян Рудый (22 года) – отыграл 6 матчей в Суперлиге и 13 поединков за вторую команду клуба в Первой лиге, где вошел в символическую сборную турнира.

Клуб поблагодарил баскетболистов за работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, в прошлом розыгрыше Суперлиги "Прикарпатье-Говерла" заняла четвертое место по итогам регулярного чемпионата, но выбыла в четвертьфинале плей-офф от БК "Ровно".